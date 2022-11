TV Käfertal weiter ungeschlagen

Käfertal. Die Bundesliga-Faustballer des TV Käfertal haben den Schwung ihrer deutschen Vizemeisterschaft auf dem Feld offensichtlich mit in die Hallensaison genommen. Auch im vierten Spiel blieb die Mannschaft von Trainer Leo Goth ungeschlagen und feierte beim 5:0-Heimsieg gegen den TV Schweinfurt-Oberndorf den vierten Saisonerfolg. Damit führt der TVK die Bundesliga Süd vor dem punktgleichen TV Vaihingen/Enz an.

Trinemeier selbstkritisch

Gegen Oberndorf erwischten die Käfertaler einen Start nach Maß und gewannen die ersten drei Sätze souverän (11:6, 11:7, 11:3). Mannschaftskapitän Felix Klassen überzeugte dabei mit einer starken Abwehrleistung und setzte vor allem Angreifer Marcel Stoklasa, der in Bestform war, immer wieder in Szene. Nach der Pause wechselte Goth und brachte für Nick Trinemeier Fabian Braun in die Partie, Oberndorf wechselte Nationalspieler Fabian Sagstetter ein.

Käfertals Marcel Stoklasa war in Bestform. © Michael Ruffler

Danach war es ein Spiel auf Augenhöhe. Den vierten Satz sicherten sich die Buwe mit 13:11, im fünften Satz entschied sogar erst der letzte Ballwechsel. Marcel Stoklasa beendete das Match beim Stand von 14:14 mit einem Ass und machte den Sieg für die Mannheimer perfekt. „Über das ganze Spiel sind uns noch viele Nachlässigkeiten unterlaufen, an denen wir weiter arbeiten müssen. Nichtsdestotrotz steht der 5:0-Sieg. Das ist das Wichtigste“, sagte Angreifer Nick Trinemeier.

Am Samstag gastiert Spitzenreiter Käfertal beim Tabellendritten TSV Pfungstadt, der nach der 0:5-Klatsche gegen Vaihingen/Enz wieder in die Spur finden will. jab