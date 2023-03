TV Käfertal schon in der Vorrunde raus

Gärtringen. Hängende Köpfe bei den Faustballern des TV Käfertal: Bei der Endrunde um die Deutsche Hallenmeisterschaft in Gärtrigen ist der TVK bereits am Samstag in der Gruppenphase ausgeschieden. Den Titel sicherte sich am Sonntag der TSV Pfungstadt nach einem überzeugendem 3:0 im Finale gegen den TV Brettorf. Damit bleibt der Pokal in Hessen, auch im Vorjahr war Seriensieger Pfungstadt in der Halle das Maß aller Dinge. Im kleinen Finale siegte der TV Vaihingen/Enz souverän mit 3:0 gegen den TSV Hagen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Viel hatte Käfertal nicht gefehlt, um selbst in den Titelkampf einzugreifen. Letztlich unterlag der TVK in zwei eng umkämpften Partien aber sowohl dem TV Vaihingen/Enz (11:4,6:11,7:11,11:8,8:11) als auch im zweiten Spiel dem TSV Hagen knapp mit 2:3 (3:11,11:7,11:8,7:11, 5:11). Ein Sieg im zweiten Gruppenspiel gegen die Hagener hätte Käfertal gereicht, um ins Halbfinale einzuziehen.

Zu viele leichte Fehler

Mit einer 2:1-Satzführung im Rücken war der notwendige Sieg in Reichweite, doch Hagen zeigte sich in den entscheidenden Momenten nervenstärker und bog das Spiel um. Zudem unterliefen der Mannschaft von Trainer Leo Goth im fünften Satz zu viele leichte Fehler. Auch eine weitere Auszeit führte zu keiner Verbesserung. Der entscheidende Satz ging mit 5:11 verloren. Symptomatisch waren die beiden Aufschlagfehler von Angreifer Nick Trinemeier am Satzende, die die Niederlage und das Aus besiegelten.

Bereits bei der DM-Endrunde 2022 scheiterte der TVK an Hagen und musste die Heimreise antreten. Dieses Schicksal wiederholte sich nun auch in Gärtringen, trotz vier gewonnener Sätze in zwei Spielen.

Für den TVK waren bei der Endrunde dabei: Felix Klassen, Nick Trinemeier, Marcel Stoklasa, Maximilian Breier, Christof Jugel, Moritz Kiefer, Fabian Braun, Marcel Moritz, Nico Müller, Patrick Clevenz. jab