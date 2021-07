TV Käfertal meldet sich zurück

Mannheim. Eine Woche nach der deutlichen 0:3-Niederlage in Calw hat sich der Faustball-Bundesligist TV Käfertal erholt gezeigt. Er landete gegen den FBC Offenburg und den TV Stammheim zwei Siege.

Gegen Offenburg hatten die Mannheimer kaum Probleme. Sie setzten sich auch dank einer sicheren Abwehrleistung mit 3:0 (11:4, 11:8, 11:7) durch. Gegen Stammheim (11:9, 12:10, 9:11, 11:5) war auch mentale Stärke gefragt. In den entscheidenden Situationen wehrte die TVK-Abwehrachse Christof Jugel, Felix Klassen und Marcel Moritz die Bälle aber kontrolliert ab, auch auf Marcel Stoklasa war als Punktegarant Verlass. Das letzte Auswärtsspiel vor dem Play-off-Turnier um die DM-Qualifikation am 24. Juli bestreitet der TV Käfertal als Tabellendritter am Samstag (10 Uhr) beim TV Unterhaugstett. red