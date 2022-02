TV Käfertal bleibt oben dran

Mannheim. Die Faustballer des TV Käfertal stehen unmittelbar vor der erneuten Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften. Mit Siegen beim TV Waibstadt (5:2) und gegen den TV Schweinfurt-Oberndorf (5:1) schraubte die Mannschaft von Trainer Leo Goth ihr Punktekonto auf 18:6 in die Höhe. Am 12. Februar erwarten die Käfertaler im letzten Heimspiel der Bundesliga-Hallensaison den TV Unterhaugstett in der Bertha-Hirsch-Halle im Rott.

Die TVK-Frauen mussten sich mit einem Erfolg aus zwei Spielen zufriedengeben. Nach dem 3:1-Sieg gegen den TV Unterhaugstett unterlagen sie dem TV Calw knapp mit 2:3. Das Team von Fabian Braun lieferte dem amtierenden deutschen Hallenmeister eine umkämpfte Partie und ging mit 2:1-Sätzen in Führung. Der Tabellenvierte konnte das starke Niveau aber nicht halten. cr

