TV Käfertal ambitioniert

Brettorf. Mit der Qualifikation für die Feld-DM in Brettorf haben die Faustballer des TV Käfertal bereits einen historischen Erfolg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Leo Goth sieht sich aber noch nicht am Ende ihres Weges angekommen. Mit einem Sieg gegen DM-Gastgeber TV Brettorf am Samstag wollen die Mannheimer das Ticket für das Halbfinale gegen den großen Titelfavoriten TSV Pfungstadt lösen.

„Mit der jungen Mannschaft aus Brettorf wartet direkt ein schwerer Gegner auf uns, der vor heimischem Publikum äußerst motiviert auftreten wird. Auf diesem Spiel liegt unser Fokus, um unser Ziel zu erreichen, das Halbfinale gegen Pfungstadt zu spielen“, blickt Goth auf die Partie am Samstagvormittag. Im Aufgebot des TV Brettorf stehen vier Spieler, die sich vor wenigen Wochen den U-21-EM-Titel sicherten.

Da für Zuschauer nur eine begrenzte Anzahl an Tickets zur Verfügung stand, unterstützt nur eine kleine Delegation das Käfertaler Team von den Tribünen. Die Spiele der Deutschen Meisterschaft können aber auch daheim verfolgt werden. Sportdeutschland.tv überträgt alle Partien der Frauen und Männer live. Das Qualifikationsspiel des TVK wird gegen 11 Uhr angepfiffen, ein mögliches Halbfinale würde – je nach Dauer der vorangegangenen Spiele – gegen 15 Uhr starten. red