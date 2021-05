Turm vom Hardtwald

Sandhausen. Tim Kister beweist einmal mehr, dass Leistung keine Altersgrenze hat. Mit 34 Jahren ist der Abwehr-Hüne einer der entscheidenden Bausteine dafür, dass der SV Sandhausen auch nach dem 33. Spieltag den Klassenerhalt immer noch in der eigenen Hand hat. Beim 2:0-Erfolg gegen den SSV Jahn Regensburg hielt Kister die Defensive zusammen. Er köpfte beinahe jeden Ball aus der Gefahrenzone oder brachte ein Körperteil zwischen den Ball und seinen Gegenspieler.

Der Innenverteidiger spulte fast zehn Kilometer ab und gewann 70 Prozent seiner Zweikämpfe. Selbst beim letzten Angriff der Regensburger warf er sich noch einmal dazwischen. Nach dem Abpfiff stützte er sich auf seine Knie ab und war völlig erledigt. „Wir wussten, was auf uns zukommt. Es war ein sehr kampfbetontes und komplexes Spiel, weil die Regensburger mit vielen Laufbewegungen agieren. Ich hatte gegen Ende mit Krämpfen zu kämpfen, das war aber nichts Gravierendes“, gibt Kister Entwarnung. Und wenn die Oberpfälzer es mal schafften, am Turm des Hardtwaldes vorbeizukommen, dann war immer noch der sichere Rückhalt Stefanos Kapino zur Stelle.

Machmeiers Zuversicht

© picture alliance/dpa

Das Problem ist jedoch, dass Sandhausens Konkurrenz im Tabellenkeller nicht mitspielte und die Entscheidung erst beim Saisonfinale fallen wird. „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, können uns aber noch nicht freuen. Es ist noch nichts entschieden, deswegen müssen wir weiterhin Vollgas geben“, sagt Kister. Am 34. Spieltag muss Sandhausen auswärts ran. Begegnungen auf fremden Plätzen sind in dieser Saison ein rotes Tuch. Erst einen Sieg gab es in 16 Anläufen. Das Kunststück mit drei Auswärtspunkten in der Liga zu bleiben, hat schon einmal eine Mannschaft vollbracht: In der Saison 2002/03 sammelte Rot-Weiß Oberhausen drei Unentschieden. Damals stiegen noch vier Teams ab und die Truppe aus dem westlichen Ruhrgebiet rettete sich mit 34 Heimzählern auf Rang 14.

Seit Wochen predigen die beiden Trainer Stefan Kulovits und Gerhard Kleppinger, dass man sich auf die Heimstärke nicht verlassen wolle. Nun muss Sandhausen ausgerechnet beim Spitzenreiter VfL Bochum antreten. Die Krux: Auch der VfL hat noch nicht endgültig Gewissheit, ob es mit dem direkten Aufstieg klappt und wird es dementsprechend nicht schleifen lassen.

Es gäbe aber keinen besseren Zeitpunkt, als am Sonntag, 23. Mai, die schwarze Serie enden zu lassen. „Wir fahren mit Optimismus im Gepäck dorthin“, sagt Präsident Jürgen Machmeier. Seine Hoffnung schöpft er aus dem vergangenen Wochenende. „Man sieht, dass die Aufstiegsanwärter Nerven zeigen.“ mjw