Türkspors Schützenfest

Mannheim. Die noch im bfv-Pokal vertretenen Verbands- und Landesligisten aus dem Fußballkreis Mannheim haben sich in der 2. Runde des Wettbewerbs keine Blöße gegeben und sich für die am nächsten Wochenende angesetzte 3. Runde qualifiziert. Landesligist FC Türkspor feierte mit dem 10:2 beim FC Badenia St. Ilgen sogar ein Schützenfest.

Einen Sahnetag erwischte dabei Türkspors Oguzhan Yildirim, der beim Kantersieg beim Heidelberger Kreisligisten vier Treffer beisteuerte. Yildirim eröffnete das Torfestival gegen St. Ilgen (13.), was die Gastgeber fünf Minuten später mit dem 1:1 konterten. Danach spielte aber nur noch Türkspor und bereitete der Badenia bereits zur Pause (1:7) ein Debakel. Neben dem vierfachen Torschützen Yildirim steuerten noch Fatih Yildirim (3), Rahmi Can Bas (2) und Njaga Manneh die Treffer bei.

Verbandsligist VfR Mannheim setzte sich unterdessen mit 3:0 (1:0) beim Landesligisten VfB St. Leon durch und machte sich das passende Geschenk zum 125-jährigen Vereinsbestehen. Benedikt Koep brachte die Rasenspieler in Führung (17.), die dann allerdings bis in die 70. Minute warten mussten, bis sich die Verhältnisse klärten. Christian Kuhn sorgte mit dem 2:0 für die Vorentscheidung, den dritten Treffer steuerte der eingewechselte Leon Ono in der Nachspielzeit bei (90.+2).

Endstation war dagegen für den Kreisligisten TSV Amicitia Viernheim gegen die favorisierte SG Horrenberg. Der Landesligist aus dem Rhein-Neckar-Kreis führte zur Halbzeit bereits mit 2:0, Viernheims Philipp Haas machte den Südhessen zwei Minuten nach dem Seitenwechsel aber wieder Hoffnung. Diese wurde mit dem 1:3 in der 70. Minute zunichte gemacht. th

