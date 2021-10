Türkspors Comeback verteidigt die Tabellenführung

Mannheim. In der Fußball-Landesliga hat der FC Türkspor Mannheim mit einem sehr guten Auswärtsauftritt beim SV 98 Schwetzingen die Tabellenführung verteidigt. Auch der VfL Kurpfalz Neckarau war erfolgreich. Der FK Srbija kam zu Hause an der Lauffener Straße in Feudenheim im Derby gegen die Spvgg 06 Ketsch zu einem Unentschieden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Schwetzingen – Türkspor 2:5

Die Platzherren erwischten den besseren Start in die Partie, lagen nach 16 Minuten mit 2:0 in Front. „Wir haben zwei kapitale Fehler gemacht, die Jungs haben den Gegner zu Beginn zu leichtgenommen“, befand Türkspor-Coach Serif Gürsoy. „Wir haben dann einen Weg gefunden, die Partie noch zu drehen.“ Wichtig war der schnelle Anschlusstreffer durch Izzedine Noura. Dann gelang Kadir Seker der Ausgleich noch vor der Halbzeit. Im zweiten Durchgang avancierte Ayhan Sabah mit seinen zwei Toren zum Matchwinner. Rami Can Bas verwandelte einen Foulelfmeter zum 5:2-Endstand. fct

Neckarau – Kürnbach 4:0

In einem sehr einseitigen Spiel feierte der VfL Kurpfalz einen souveränen Sieg. „Wir haben über die gesamte Spielzeit das Spielgeschehen im Griff gehabt und bis zum letzten Drittel den Ball schön zirkulieren lassen“, sagte der Neckarauer Coach Feytullah Genc nach dem 4:0. Ugur Beyazal erzielte bereits nach zehn Minuten nach einem schönen Pass von Joshua Hofmann die Neckarauer 1:0-Führung. Giovanni Scalamato hatte kurz darauf Pech, als er nach einer Flanke von Azad schoss, der TSV-Torwart aber den Ball noch an die Latte lenkte. Der VfL dominierte auch den zweiten Durchgang und erspielte sich weitere Torchancen. Seine gute Leistung krönte Max Djeundeu Kougang nach feiner Einzelleistung mit dem 2:0 (56.). Patrick Piontek erzielte nach einer flachen Hereingabe von Hofmann das 3:0 (68.). Den Schlusspunkt setzte der lauffreudige Routinier Ugur Beyazal, der einen Distanzschuss aus rund 25 Metern in den Winkel einnetzte.

„Es war kein hochklassiges Landesligaspiel. Trotz des hohen Anlaufens der Kürnbacher haben wir einen guten Spielaufbau gehabt. Jedoch im letzten Drittel müssen wir präziser werden. Hier haben wir noch Steigerungspotenzial“, befand Genc.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

FK Srbija Mannheim – Ketsch 2:2

Der FK Srbija verdientes sich den Zähler im Derby. Im ersten Durchgang zeigten die Mannheimer spielerisch eine sehr gute Leistung. Aleksandar Markovic brachte Srbija in Front. FK-Keeper Tsapoglou hielt einen Elfmeter des Ketschers Kurt (40.). Das sollte aber nicht das einzige Duell beider Protagonisten bleiben. In Durchgang zwei kam Ketsch nämlich zu weiteren Strafstößen und zu zwei Elfmetertoren, weil die Begegnung ruppiger wurde.

Doch die Mannheimer ließen trotz der Rückschläge nicht locker. Anton Markovic gelang sieben Minuten vor Schluss noch der umjubelte Ausgleich für Srbija, das einen vielleicht noch wichtig werdenden Punkt in Sachen Ligaverbleib einsammelte. fk