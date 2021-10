Türkspor wieder an der Spitze

Mannheim. In der Fußball-Landesliga hat sich der FC Türkspor Mannheim die Tabellenführung wieder zurückgeholt. Mit einem klaren Heimsieg über die TSG Lützelsachsen sicherte sich die Mannschaft des Trainerduos Serif Gürsoy und Caner Dönmez die Rückkehr auf Platz eins in der Rhein-Neckar-Staffel. Der VfL Kurpfalz Neckarau sicherte sich unterdessen nach einem zwischenzeitlichen Zwei-Tore-Rückstand noch ein 2:2 beim ASC Neuenheim. Ein Erfolg für die Moral.

Neuenheim –VfL K. Neckarau 2:2

Die Platzherren machten von Beginn an Druck. Nach einer Flanke in den Neckarauer Strafraum stimmte dort die Zuordnung Strafraum nicht. Ben-Richard Prommer reagierte am schnellsten und traf mit der Spitze zur Neuenheimer Führung.

„Wir haben dann aber gut reagiert und uns ein Übergewicht erspielt“, sagte der Neckarauer Coach Feytullah Genc. Gute Chancen zum Ausgleich konnte der VfL Kurpfalz aber nicht nutzen. Acikgüloglu köpfte nach einer Paschaloglou-Ecke nur knapp vorbei. Eine Direktabnahme von Hofmann parierte der Neuenheimer Torwart Daniel Tsiflidis glänzend. Und auch beim Abschluss von Mikael Erdem war der Keeper auf dem Posten.

In der zweiten Hälfte war es das gleiche Bild: Neuenheim machte Druck und Tarek Aliane schloss einen guten Spielzug mit 2:0 (53.) ab. Doch die Neckarauer gaben nicht auf. Erdem wurde im Neuenheimer Strafraum gefoult. Dem fälligen Strafstoß verwandelte Egzon Abdullahu zum 1:2 (74.).

Danach übte der VfL Kurpfalz Dauerdruck auf die Neuenheimer Gastgeber aus. Und nach einer Ecke von Erdem reagierte Miljan Joksimovic am schnellsten und traf zum 2:2 (84.).

In der Schlussphase vergaben die Neckarauer noch Chancen zum Sieg. „Die Mannschaft hat trotz zweier Tore zu ungünstigen Zeiten eine tolle Mentalität gezeigt. Nicht nur das Spiel haben wir fast gedreht. Vor allem die Art und Weise, wie sie das spielerisch gelöst haben, war sehr erfreulich. Mit etwas Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor wäre auch ein Sieg verdient und drin gewesen“, befand Genc nach dem 2:2.

FC Türkspor – Lützelsachsen 6:1

Eine halbe Stunde konnte die TSG Lützelsachsen das Spiel offen halten. Dann hatte der Dauerdruck von Türkspor Erfolg. Kadir Seker stellte mit seinem Doppelpack die Weichen auf Sieg. Ayhan Sabah legte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte das 3:0 nach.

Im zweiten Durchgang ließ der FC Türkspor den Ball gut laufen. Seker erhöhte in der 68. Minute mit seinem dritten Tor des Tages auf 4:0. Spahn gelang das 1:4 für die TSG, die durchaus versuchte, mitzuspielen. Doch der Spitzenreiter hatte in der Folge alles im Griff und kam in der Schlussphase noch zu Toren durch Ihsan Erdogan, der einen Foulelfmeter verwandelte und Torjäger Rahmi Can Bas, der mit dem 6:1-Endstand das halbe Dutzend Tore für die überlegenen Gastgeber vollmachte.

Horrenberg –Srbija Mannheim 2:1

Beinahe wäre der FK Srbija wieder mit einem Erfolgserlebnis nach Hause gefahren. Die Mannheimer schrammten knapp an einem Punktgewinn beim SC Horrenberg vorbei. Erst in der Nachspielzeit kassierte der FK Srbija den entscheidenden Gegentreffer und musste etwas unverdient mit leeren Händen nach Mannheim zurückfahren.