Türkspor verteidigt den Platz an der Sonne

Mannheim. In der Fußball-Landesliga Rhein-Neckar hat der FC Türkspor Mannheim die Tabellenführung verteidigt. Der VfL Kurpfalz Neckarau musste dagegen die erste Saisonniederlage einstecken. während der FK Srbija Mannheim an diesem Wochenende spielfrei war.

St. Leon – FC Türkspor 1:3 (1:1)

Es war der fünfte Sieg im sechsten Saisonspiel. Türkspor kam zu einer frühen Führung. Torjäger Rahmi Can Bas, der vorher gefoult worden war, verwandelte den Strafstoß selbst zum 1:0 (15.). Danach verlegte sich Türkspor auf Konter. Doch Hannes Heist gelang der Ausgleich für St. Leon. In der Folge machte Türkspor wieder mehr für die Partie. Oguzhan Yildirim gelang das 2:1 (50.) kurz nach dem Seitenwechsel. Nun ließen die Mannheimer den VfB wieder kommen. Letztlich machte Ilyas Can Dinc in der Nachspielzeit mit dem 3:1 (90.+4) alles klar. „Das war das erwartet schwere Spiel, aber wir haben super verteidigt und unsere Chancen genutzt“, sagte Sefa Öztürk, Türkspors Sportlicher Leiter. Mit 16 Punkten liegt der FCT weiter an der Tabellenspitze. fct

FT Kirchheim – Neckarau 3:0 (2:0)

„Wir hatten in den ersten 15 Minuten mehr Ballbesitz, jedoch wenig Zug zum gegnerischen Tor“, sagte der Neckarauer Coach Feytullah Genc. Kirchheim ging dann in Führung, Julian Heinen traf per Hinterkopf zum 1:0 (25.). „Ein unglückliches Gegentor“, sagte Genc. Beim zweiten Treffer bekamen die Kirchheimer Unterstützung vom VfL Kurpfalz. Ein unglücklicher Rückpass leitete das 0:2 durch Emre Efe ein. Die beste Neckarauer Chance in Durchgang eins hatte Lenny Schwabe, doch seinen Distanzschuss parierte der Kirchheims Keeper Torhüter Dominik Sandritter (40.).

In der zweiten Hälfte erhöhten die Neckarauer das Risiko und machten auch mehr Druck. „Es war im zweiten Durchgang quasi ein Spiel auf ein Tor, doch wir hatten leider keine zwingende Torchancen“, klagte Feytullah Genc. Dann mussten bei Neckarau auch noch die Stammspieler Egzon Abdullahu, Ugur Beyazal und Miljan Joksimovic verletzungsbedingt raus. Kirchheim machte schließlich durch einen Kontertreffer von Max Lange zum 3:0 zwei Minuten vor Schluss alles klar. „Wir waren am Beginn noch zu geduldig. Dann schenken wir dem Gegner praktisch zwei Treffer und kommen in der Folge nicht mehr zurück in die Spur“, sagte Feytullah Genc nach der ersten Saisonniederlage. vfl

