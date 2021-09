Türkspor und Enosis unter Druck

Mannheim. Mit einigen Nachholspielen werden die Tabellen in den Fußball-Kreisklassen weiter gerade gezogen. In der Kreisliga rennen der SV Enosis Mannheim und der FC Hochstätt Türkspor der Musik noch hinterher. Am Donnerstag (19 Uhr) treffen die beiden sieglosen Teams direkt aufeinander.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir wussten, dass wir einen schweren Start haben werden. Wir müssen in den nächsten Wochen weiter hart arbeiten arbeiten und gemeinsam mit den Rückkehrern am besten schon gegen Hochstätt mit dem Punkten anfangen“, sagt Enosis-Co-Trainer Burak Bas.

In der Kreisklasse A 1 stehen sich am Donnerstag (19:30 Uhr) der FV Brühl II und der FC Badenia Hirschacker gegenüber. Bereits am Mittwoch (19:30 Uhr) nachsitzen müssen der SV Schriesheim und der SSV Vogelstang in der Kreisklasse A2. Ein Nachholduell zweier A-Ligisten steht zudem im Achtelfinale des Kreispokals an: Der SV 98/ 07 Seckenheim empfängt den SKV Sandhofen (Mittwoch, 19 Uhr). wy