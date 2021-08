Türkspor spielt nur 1:1

Horrenberg. Für Fußball-Landesligist FC Türkspor Mannheim war es das erwartet schwere Spiel. Das Team des Trainerduos Taner Dönmez und Serif Gürsoy kam am Mittwoch bei der SG Horrenberg nur zu einem 1:1 (0:1). „Wir haben in der ersten Hälfte zu viele lange Bälle gespielt, im zweiten Durchgang waren wir besser, haben das Spiel eigentlich auch die ganze Zeit dominiert. Die Rote Karte hat uns dann leider aus dem Rhythmus gebracht“, sagte Gürsoy. In den letzten zehn Minuten musste Türkspor in Unterzahl spielen, Kadir Seker sah wegen Nachtretens die Roten Karte (80.).

Horrenberg ging in der 45. Spielminute durch den Treffer von Andre Rothenberger mit 1:0 in Front. Nach der Pause drückte der FC Türkspor auf den Ausgleich und Njaga Manneh sorgte auch für das 1:1 (69.). Der Schwung erlahmte durch den Platzverweis. FCT

FK Srbija – Schwetzingen 1:3 (0:1)

„Schwetzingen war cleverer als wir“, befand Denisa Denic, der 1. Vorsitzende vom FK Srbija Mannheim. Beide Teams lieferten sich zunächst ein offenes Spiel. Schwetzingen hatte mehr klare Chancen. Eine nutzte Florian Djahini aus kurzer Distanz zum 1:0 (39.) für den SV 98. Aus dem Nichts gelang Anton Markovic das 1:1 (67.). Danach sah es so aus, als würde die Partie ohne Sieger enden. Doch Srbija hatte die Rechnung ohne Linus Held gemacht. Der Schwetzinger Angreifer sorgte mit seinem Doppelpack kurz vor Schluss (87., 90.+7) noch für den verdienten Auswärtserfolg und den ersten Saisonsieg der Spargelstädter. fk