Türkspor spielt gegen seine Natur

Mannheim. Marc Schnatterer, Marco Höger oder Marcel Seegert. Die Namen der Waldhof-Spieler sind den meisten Fußballinteressierten in Mannheim und Umgebung ein Begriff. Aber kennt jemand Rahmi Can Bas? Der 22-Jährige ist Torjäger des Landesligisten FC Türkspor Mannheim. 24 Treffer hat der gebürtige Mannheimer, der in der Neckarstadt wohnt, in dieser Runde schon erzielt. Und am Samstag, 14.15 Uhr, wenn der große Außenseiter den Drittligisten SV Waldhof im Finale des Badischen Fußballpokals fordert, würde er gerne nachlegen.

„Ich freue mich riesig auf diese Partie, die vielen Zuschauer, das große Stadion. Das wird spannend. Und ich denke, dass wir auch eine Chance haben“, sagt Bas, dessen großes Vorbild Ronaldo ist, der aber auch den SVW-Assen Marc Schnatterer oder Dominik Kother gerne zuschaut. Ich mag, wie sie spielen.“

Seit der A-Jugend spielt Bas für den FC Türkspor. „Es ist mein viertes Jahr bei den Aktiven und mit Abstand mein erfolgreiches. 24 Tore sind ja nicht schlecht. Schön wäre eben noch ein Aufstieg oder ein Sensationspokalerfolg.“

Am Samstag ist der FC Türkspor Mannheim natürlich nur krasser Außenseiter. „Die Waldhöfer brauchen den Sieg, um in den DFB-Pokal zu kommen. Die werden mit der besten Elf gegen uns auflaufen“, sagt Türkspor-Coach Serif Gürsoy, der sich ein bisschen in den Matchplan schauen lässt: „Wir haben in den letzten Trainingseinheiten eine Defensivstrategie einstudiert.“

Gürsoy, der zusammen mit Kollege Caner Dönmez den Landesligisten coacht, erklärt, warum das gar nicht so einfach war: „Ich muss echt gestehen, eigentlich können wir gar nicht defensiv spielen. Die Jungs wollen immer nur Tore schießen, Offensivfußball ist unser Ding. Aber klar: Gegen so einen Gegner musst du defensiv beginnen.“

Live in der Konferenz

„Das Erreichen des Pokalfinales ist schon ein Erfolg für den Verein. Waldhof ist absoluter Favorit. Wir bleiben realistisch“, sagt unterdessen Sefa Öztürk, der Teamchef des FC Türkspor und betont weiter: „Aber wir möchten gerne das Spiel solange wie möglich spannend halten, damit die Zuschauer eine interessante Partie sehen. Hoffentlich gelingt uns das“

Auch Coach Gürsoy baut darauf, dass sein Team „so lange wie es nur geht, hinten die Null hält“. Das Problem beim Tabellenvierten der Landesliga, der noch Chancen auf die Aufstiegsspiele hat, war aber zuletzt meist, dass das Team nach einer guten ersten Hälfte abbaute. „Wir wollen aber diesmal alles raushauen, die Jungs sind voll motiviert“, sagt der Coach. Das Spiel wird in der zweiten von drei Live-Konferenzen des Finaltags der Amateure in der ARD übertragen. „Das ist natürlich noch einmal eine Motivation für die Jungs“, so der Coach.

„Natürlich wird es ganz schwer, aber es ist immer möglich“, sagt Rahmi Can Bas, dessen starke Saison schon andere Klubs aus höheren Spielklassen hat aufhorchen lassen. „Aber wer weiß – vielleicht schaffen wir hier bei Türkspor doch noch die Aufstiegsspiele in der Liga und kommen in den DFB-Pokal.“ Dann würde Bas sicher bei den Mannheimern bleiben – und vielleicht würden ihn dann genauso viele Fußballinteressierte in der Stadt kennen wie Schnatterer, Höger oder Seegert.

