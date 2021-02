Mannheim. Fußball-Landesligist FC Türkspor Mannheim hat mit seinem Trainerduo verlängert. Der Tabellenführer gab bekannt, dass Serif Gürsoy und Caner Dönmez auch in der Saison 2021/22 das Team coachen werden. „Wir haben eine harmonische und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Trainern und freuen uns daher auch auf die Saison 2021/22“, sagte Sefa Öztürk, der bei Türkspor für den sportliche Bereich verantwortlich ist.

„Der Verein wollte noch länger mit uns verlängern, wir wollten das erst einmal für ein Jahr machen“, sagt Gürsoy im Gespräch mit dieser Redaktion. Der 36-Jährige hatte zusammen mit Dönmez das Team vor der Rückrunde der abgebrochenen Spielzeit 2019/2020 übernommen. In der aktuellen Spielzeit hat der FC Türkspor Mannheim in neun Spielen 22 Punkte geholt, sieben Mal gewonnen, einmal unentschieden gespielt und nur eine Niederlage kassiert. „Wir hoffen natürlich, dass zumindest die Vorrunde der aktuellen Saison beendet werden kann. Dann hätten wir gute Chancen, in die Verbandsliga aufzusteigen“, sagt Gürsoy. Momentan trainiere jeder Spieler für sich. „Jeder Akteur hat seine Vorgaben“, erklärt der Türkspor-Coach und macht klar: „Es ist gerade für jeden Klub nicht einfach.“

Keeper Burkhardt kommt vom VfR

Caner Dönmez (r.) und Serif Guersoy bleiben bei Türkspor. © Nix

Auch in den Kaderplanungen ist der Landesligist schon weit. „Es haben Stand jetzt bis auf einen Akteur alle Spieler zugesagt“, sagt Gürsoy. Mit Joshua Burkhardt hat der FC Türkspor zudem einen neuen Torwart verpflichtet. Der 26-jährige Keeper kommt vom Verbandsligisten VfR Mannheim und wäre schon bei einer Fortsetzung für die aktuelle Spielzeit einsatzberechtigt.

„Wir suchen weiter einen Verteidiger und Spieler für das Mittelfeld“, sagt Gürsoy. Unterdessen scheint Rahmi Can Bas die Mannheimer zu verlassen. Gürsoy bestätigte, dass der Stürmer, der in der aktuellen Runde neun Tore in acht Begegnungen erzielt hat, wohl zum Südwest-Oberligisten FC Speyer wechseln wird. bol