Türkspor mit Nehmerqualitäten in rassigem Derby

Mannheim. In der Fußball-Landesliga Rhein-Neckar hat der FC Türkspor Mannheim die Tabellenführung verteidigt. In einem spektakulären Derby und Spitzenspiel gewann das Team des Trainerduos Serif Gürsoy/Caner Dönmez am Sonntag beim VfL Kurpfalz Neckarau mit 4:3 (3:2). Der FC Türkspor führt somit die Liga mit 32 Punkten an und hat drei Zähler Vorsprung auf den Zweiten FT Kirchheim. Der VfL Kurpfalz Neckarau rutschte durch die Heimniederlage vor 200 Zuschauer auf den fünften Tabellenrang ab.

„Wir haben wieder den Start verschlafen, aber uns danach wieder in die Partie hineingekämpft. Das war nun schon das vierte Mal hintereinander, dass wir mit 0:2 zurückgelegen haben. Keine Ahnung, an was es liegt, aber das müssen wir abstellen“, sagte Türkspor-Trainer Gürsoy.

Die Neckarauer Lambert Max Djouendieu Kougang (l.) und Joshua Hofmann bringen Türkspor-Kicker Ayhan Sabah zu Fall und verursachen einen Strafstoß. © Berno Nix

Neckarau erwischte tatsächlich einen Traumstart. Nach sechs Minuten verwandelte Egzon Abdullahu einen Strafstoß zum 1:0 (6.). Und die Neckarauer drückten weiter, Mikail Erdem erzielte das 2:0 (20.) für den VfL Kurpfalz. „Wir haben derzeit in der Defensive ein wenig Probleme, in der Konstellation hatten wir ja so noch nicht wirklich zusammen gespielt“, sagte Gürsoy.

Erst nach einer halben Stunde war Türkspor in der Partie. Rahmi Can Bas gelang das 1:2 (39.). „Da wusste ich, die Jungs können dieses Spiel noch drehen“, befand Gürsoy. Und tatsächlich glich Ayhan Sabah noch zum 2:2 (45.) aus. Die Neckarauer wirkten in dieser Phase konsterniert. Türkspor hatte im ersten Durchgang allerdings noch nicht genug. In der Nachspielzeit gelang Sabah sogar das 3:2 (45.+4).

Größere Verletzungssorgen

In der zweiten Spielhälfte lieferten sich beide Mannschaften weiter einen offenen Schlagabtausch. Der VfL Kurpfalz kam durch Routinier Ugur Beyazal zum 3:3 (54.). Doch danach gingen die Neckarauer zu fahrlässig mit ihren Chancen um. Türkspor machte es besser. Kadir Seker markierte nur vier Minuten nach dem Neckarauer Ausgleich das 4:3 (58.) für den Spitzenreiter.

„Wir haben ein gutes Spiel bestritten“, sagte der VfL-Kurpfalz-Coach Feytillah Genc und betonte: „Unser Offensivspiel war gut, aber wir haben eben leider viele Chancen nicht verwertet, das hätte besser sein können.“ Das Problem sah Genc aber in der Defensive: „Wir haben bei den Gegentreffern doch ungewöhnliche individuelle Fehler gemacht.“

Der FC Türkspor unterstrich, dass er in dieser Saison ein heißer Kandidat auf den Titel und den Aufstieg in die Verbandsliga ist. Allerdings hatte der Spitzenreiter erneut Verletzungspech. Coach Gürsoy berichtete: „Mit Mehmet Cosgun musste leider ein weiterer wichtiger Stammspieler vom Feld. Der Verdacht ist leider, dass es sich um einen Kreuzbandriss bei ihm handelt. Das wäre ganz bitter. Und es wäre schon der vierte Kreuzbandriss in unserem Team in dieser Saison.“

Der FC Türkspor will in der Winterpause personell nachlegen, wie Gürsoy sagte. „Ich habe für die letzten Spiele bis zur Winterpause aus dem aktuellen Kader nur zwei Auswechselspieler, wir müssen aus der zweiten Mannschaft Leute hochholen und bis zur Winterpause so gut es geht punkten.“ bol

