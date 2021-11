Türkspor erwischt es nach sieben Minuten Nachspielzeit

Mannheim. In der Fußball-Landesliga hat die FT Kirchheim zum Abschluss der Vorrunde das Gipfeltreffen gegen den FC Türkspor Mannheim mit 1:0 gewonnen und sich die Halbzeitmeisterschaft gesichert. Der FK Srbija feierte im Kellerduell einen Kantersieg, die Partie des VfL Kurpfalz Neckarau fiel wegen zahlreicher erkrankter und verletzter Spieler auf Seiten der Schwetzinger aus. Die Partie soll am Dienstag (19.30 Uhr) nachgeholt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Kirchheim – Türkspor 1:0 (1:0)

Es war ein dramatisches Spitzenspiel mit dem glücklicheren Ende für die Platzherren. In der siebten Minute der Nachspielzeit schlenzte der Kirchfelder Emre Efe einen Freistoß aus 17 Metern zum 1:0-Sieg ins Mannheimer Tor. „Kirchheim hat eigentlich nur mit langen Bällen agiert, so haben sie dann auch den Freistoß herausgeholt, Gratulation an die FT, aber ich bin stinksauer auf den Schiedsrichter“, sagte der Mannheimer Coach Serif Gürsoy. Der Grund für den Arger des Trainers waren aber nicht beiden die Roten Karten, die sich seine Spieler Njaga Manneh (Notbremse) und Torhüter Mario Barretto (Handspiel) abholten. „Die Art und Weise wie wir das ganze Spiel benachteiligt wurden, hat mich genervt. Und dann wurden fünf Minuten Nachspielzeit angesagt und sieben gespielt. Das war nicht in Ordnung.“ Gürsoy sah wegen seines Protests nach Spielschluss ebenso die Rote Karte wie ein weiterer Türkspor-Betreuer. „Ein Punkt wäre verdient gewesen, aber wir pfeifen aus dem letzten Loch. Uns kommt die Pause nach dem nächsten Spieltag gerade recht. Ich hoffe, dass wir im nächsten Jahr weiterspielen, es wäre bitter, wenn wir nach dem starken Start am Ende mit leeren Händen da stehen würden“, sagte der Mannheimer Coach. Türkspor rutschte auf Rang drei ab. fct

FK Srbija – Steinsfurt 6:2 (3:0)

Im Spiel des FK den Tabellenletzten feierte der neue Srbija-Trainer Demir Duric einen Auftakt nach Maß. Die Mannheimer traten von Beginn an diszipliniert auf und nutzten in der ersten Hälfte ihre Torchancen konsequent. Zur Pause war die Partie praktisch schon entschieden. Im zweiten Durchgang war der TSV Steinsfurt dann aber insgesamt das bessere Team. Nach dem 1:3 schien plötzlich noch etwas für die Sinsheimer doch noch was zu gehen. Doch Anton Markovic sorgte mit seinem Doppelpack schnell wieder für klare Verhältnisse. fk