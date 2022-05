Türkspor bleibt auf Tuchfühlung

Mannheim. Der FC Türkspor Mannheim hat sich die Chance auf den Aufstieg in die Fußball-Verbandsliga bewahrt. Das Team des Trainerduos Serif Gürsoy/Caner Dönmez gewann das Landesliga-Derby am Mittwochabend zu Hause gegen den FK Srbija Mannheim mit 5:3 (2:2). Der VfL Kurpfalz Neckarau kann dagegen am Sonntag schon die Meisterschaft klar machen.

„Nach dem Pokal-Finale gegen den SV Waldhof waren die Beine schwer, wir hatten lange Probleme“, sagte Coach Gürsoy. Die FC Türkspor erwischte zwar den besseren Start durch Rahmi Can Bas zum 1:0 (3.) und Hilmi Dokgöz erhöhte auf 2:0 (19.). Doch ein Selbstläufer wurde es für den favorisierten Tabellenvierten nicht: Srbija spielte nach dem Anschlusstreffer von Recep Kurz (28.) gut mit und Arafate Tcha-Gnaou gelang quasi mit dem Halbzeitpfiff das 2:2 (45.). Türkspor machte nach dem Seitenwechsel viel Druck. Bas erzielte nach einer Stunde das 3:2 (60.), Ayhan Sabah erhöhte auf 4:2 (74.). Srbija gab sich aber noch nicht geschlagen. Aleksandar Markovic verkürzte auf 4:3 (79.). Erst Izzedine Noura machte mit dem 5:3 (84.) alles klar. Durch den Erfolg liegt der FC Türkspor nur noch zwei Zähler hinter den punktgleichen ASC Neuenheim (2.) und FT Kirchheim (3.). Am Sonntag, 15 Uhr, geht es zum Fünften FC Bammental.

Neckarau vor letztem Schritt

Ein Sieg noch und der VfL Kurpfalz Neckarau ist Meister und Aufsteiger in die Verbandsliga. Das Team des Trainertrios Richard Weber/Bernd Wiegand und Feytullah Genc empfängt am Sonntag, 15 Uhr, den Ligavorletzten TSG Lützelsachsen, der noch Chancen auf den Relegationsplatz hat. Dass die Coaches der Neckarauer am Saisonende aufhören, sorgte zuletzt für Aufsehen. „Wir blenden das, was war, völlig aus und wollen am Sonntag einfach die Partie gewinnen. Die Jungs sind heiß, es sollten alle fit sein“, sagt Trainer Feytullah Genc. Der FK Srbija Mannheim ist am Sonntag, 15 Uhr, gegen die SG Heidelberg-Kirchheim gefordert. bol