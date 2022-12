TSVMH vor Wiesbaden gewarnt

Mannheim. An diesem Wochenende können sich in der Südstaffel der Hallenhockey-Bundesliga der Herren beide Mannheimer Teams voll auf ein Spiel konzentrieren. So hat der Tabellenzweite TSV Mannheim Hockey am Samstag (16 Uhr) den Aufsteiger Wiesbadener THC in der Halle unter dem Fernmeldeturm zu Gast, während der Tabellenführer Mannheimer HC die TG Frankenthal am Samstag (17 Uhr) zum Kurpfalz-Derby empfängt.

„Wir wissen, dass jedes Spiel in dieser Hallen-Bundesliga schwierig ist“, ist TSVMH-Herrentrainer Héctor Martinez nicht entgangen, dass der Liganeuling aus Wiesbaden schon am Auftaktwochenende aufhorchen ließ. Der knappen 3:4-Heimniederlage gegen den deutschen Meister Mannheimer HC folgte ein 8:5-Heimsieg über die TG Frankenthal, der dem Team aus der hessischen Landeshauptstadt bei der Erstligapremiere die ersten drei Zähler bescherte.

MHC im Kurpfalz-Derby gefordert

TSVMH-Coach Hector Martinez rechnet mit einer spannenden Partie. © Pix

„Wir freuen uns auf das Heimspiel gegen Wiesbaden und arbeiten weiter daran, von Spiel zu Spiel besser zu werden. Das wird am Samstag interessant und hoffentlich fesselnd für alle“, rechnet Martinez mit einem spannenden Spiel.

Sein MHC-Kollege Andreu Enrich kann die anstehende Aufgabe zumindest personell relativ unbesorgt angehen. „Wir haben keine Verletzten, das heißt Nico Reichert steht wieder zur Verfügung und auch Peer Hinrichs ist in der Lage, zu spielen. Nur Marius Leser wird uns fehlen, da er sich mit dem US-Team auf die Hallenhockey-WM in Südafrika vorbereitet“, muss MHC-Herrencoach Enrich derzeit nur auf den 20-Jährigen verzichten. Deutschland ist aus terminlichen Gründen weder mit den Herren (aktueller Vizeweltmeister) noch mit den Damen (aktueller Weltmeister) vom 5. bis 11. Februar in Südafrika am Start. Das gab der Deutsche Hockey-Bund bereits im August bekannt.

„Jetzt schauen wir, ob wir uns die nächsten drei Punkte holen können“, blickt Enrich auf das Kurpfalz-Duell gegen die TGF.