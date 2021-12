TSVMH startet unglaubliche Aufholjagd

Mannheim. Ein optimales Wochenende verbuchten die Herren des TSV Mannheim Hockey in der Hallen-Bundesliga der Herren. Mit dem umjubelten 5:4 (0:3)-Derbysieg über den Stadtrivalen Mannheimer HC eroberte der TSV zunächst Platz eins in der Südgruppe und verteidigte die Position dann am Sonntag mit einem 10:1 (7:0)-Kantersieg bei der TG Frankenthal.

Nachdem Marius Haber und Nils Grünenwald den TSVMH mit 2:0 in Führung gebracht hatten, schnürten Nicolas Proske und Philip Schlageter gegen die chancenlosen Pfälzer je einen Viererpack. Der MHC bleibt nach einem 5:3 (3:1)-Heimsieg gegen den Münchner SC allerdings erster Verfolger. Für den MHC trafen am Sonntag Paul Zmyslony (2), Justus Weigand (2) und Linus Müller.

Die Austragung des Lokalderbys zwischen den TSVMH- und den MHC-Herren stand am Freitagabend zwischenzeitlich auf der Kippe, doch nachdem durch PCR-Tests zuverlässig ausgeschlossen werden konnte, das Corona-Infizierte Spieler auf die Platte gehen, konnte das Stadtduell steigen.

Zwar waren in der Primus Valor Arena nur 250 Zuschauer zugelassen, diese bekamen aber packendes Hallenhockey geboten, als die Hausherren nach einem 0:4-Rückstand die Partie noch drehten. „In der ersten Halbzeit war der MHC besser und nutzte seine Chancen. In der zweiten Halbzeit kamen wir dann viel gefährlicher in den Kreis. Nach der Aufholjagd muss man sagen: Super-Moral von den Jungs und ein überragender Alexander Stadler im Tor. Er hat uns nach dem 0:4-Rückstand weiter im Spiel gehalten“, freute sich TSVMH-Trainer Alexander Vörg.

Stadler lässt Gegner verzweifeln

„Es war ein gutes Spiel mit guten Torhüterleistungen. Gerade Alex Stadler macht das sehr, sehr gut. Wir hätten uns vielleicht taktisch besser verhalten können und machen dann auch individuelle Fehler. Daraus müssen wir lernen“, sagte MHC-Co-Trainer Peter Maschke. Schon nach zwei Minuten entwickelte sich das Duell dieses Derbys, als MHC-Torjäger Paul Zmyslony zum Siebenmeter gegen Nationaltorwart Alexander Stadler antrat – und rechts daneben schoss. Aus dem Feld brachte Zymslony den MHC danach aber mit dem 1:0 (10.) und dem 2:0 (14./Strafecke) in Führung. In der 15. Minute gab es erneut am Siebenmeterpunkt das Duell Zmyslony gegen Stadler und diesmal parierte der TSVMH-Goalie.

Luis Holste erhöhte noch vor der Halbzeitpause auf 3:0 (22.) und nach Wiederbeginn stellte Teo Hinrichs auf 4:0 (34.) für den MHC. Im direkten Gegenzug folgte der endgültige Weckruf für die Hausherren, als Marius Haber auf 1:4 (35.) verkürzte. Paul-Philipp Kaufmann legte zum 2:4 (40.) nach und Nils Grünenwald (48.) sowie Dario Benke (50./ Strafecke) stellten auf 4:4. Es folgte der dritte Siebenmeterversuch von Zmyslony und auch den fischte Stadler weg (53.). Im Gegenzug erzielte Nicolas Proske das Siegtor zum 5:4 (54.) für den TSVMH. and