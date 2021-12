TSVMH springt auf Platz eins

Mannheim. Wechsel an der Tabellenspitze: Mit zwei Punkten Rückstand waren die Damen des TSV Mannheim Hockey am Sonntag in der Hallenhockey-Bundesliga Süd ins Derby beim Spitzenreiter Mannheimer HC gegangen, doch nach 60 Spielminuten hatten beide Teams die Plätze getauscht: Der TSVMH landete im letzten Spiel des Jahres einen 2:1 (0:0)-Auswärtssieg.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Es war schon Bombe, was wir da heute defensiv abgeliefert haben“, freute sich TSVMH-Trainer Carsten-Felix Müller über den Erfolg. Torhüterin Johanna Schek ließ sich trotz sechs Strafecken für den MHC in der Partie nur einmal aus dem Feld heraus überwinden, als ein noch abgefälschter Schuss von Fiona Felber in der 43. Minute den Weg zum 1:0 für den MHC ins Tor fand.

MHC hadert mit Effektivität

„Wir hatten mehr Chancen und mehr Ecken, aber wir waren nicht gut genug im Schusskreis, da war der TSV besser“, bemängelte MHC-Damencoach Nicklas Benecke, dessen Team am Vortag den Bietigheimer HTC klar mit 9:1 (5:0) bezwungen hatte. Die Gäste vom TSVMH hatten nur drei Strafecken in der Partie, die zweite davon führte zum 1:1-Ausgleich, als Stine Kurz den Schuss von Lisa Schall nur mit dem Körper von der Torlinie klären konnte (47.). Der MHC wechselte für den Siebenmeter die Torhüterin, doch die für Karlotta Lammers gekommene Lisa Schneider konnte das 1:1 (48.) durch Tara Duus nicht verhindern. Zwei Minuten später war es erneut Duus, die das 2:1 (50.) für den TSVMH erzielte.

Schon am Samstag hatte der TSVMH das kleine Derby gegen den Feudenheimer HC mit 5:3 (3:2) gewonnen. Duus (3) und Schall (2) trafen für den TSVMH, Carla Stober (3) für den FHC. Auch am Sonntag sollte dem FHC das Glück nicht hold sein, im Heimspiel gegen München hatten Emma Förter und Luisa Höfling-Conradi zwar eine 2:0-Führung herausgeschossen, doch am Ende gewann der MSC mit 3:2 (1:2). and

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2