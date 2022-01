TSVMH spielt perfekte Hauptserie

Mannheim. Durch einen 13:3 (4:3)-Heimsieg im Nachholspiel gegen den Nürnberger HTC haben die Herren des TSV Mannheim Hockey ihrem bereits zuvor feststehenden Südmeistertitel das Sahnehäubchen aufgesetzt. So schlossen die Schwarz-Weiß-Roten die Hauptrunde mit einer perfekten Bilanz von zehn Siegen aus zehn Spielen ab, bevor am kommenden Sonntag (12 Uhr) unterm Fernmeldeturm im Viertelfinale das Heimspiel gegen den Harvestehuder THC ansteht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„In der ersten Halbzeit haben wir viele technische Fehler gemacht, wobei der NHTC auch gut verteidigt hat. In der zweiten Halbzeit haben wir dann zu unserem Spiel gefunden und auch verdient gewonnen“, resümierte TSVMH-Trainer Alexander Vörg.

Während für die Hausherren nichts mehr auf dem Spiel stand, ging es für die Gäste im Abstiegskampf am Freitagabend noch um jeden Punkt. Paul-Philipp Kaufmann traf jedoch zum 1:0 (8.) für die Turner. Nachdem die Franken eine TSVMH-Strafecke nur regelwidrig am Einschlag hindern konnten, trat Lukas Goerdt zum Siebenmeter an und erhöhte auf 2:0 (9.). Nils Grünenwald legte das 3:0 (12.) nach. Constantin Wolff brachte den NHTC auf 3:1 (15./Strafecke) heran.

Im zweiten Viertel verkürzte Paul Schamberger für die Gäste auf 3:2 (18.), Nicolas Proske schlug aber zum 4:2 (22.) für den TSVMH zurück. Levin Vaas stellte noch vor der Pause auf 4:3 (26.). In Hälfte zwei gestaltete der Südmeister die Dinge in seinem Sinn, als Goerdt (33./Strafecke) und Philip Schlageter (34., 44.) im dritten Viertel auf 7:3 stellten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Nicolas Proske (47, 48.), Lukas Pfaff (53./Strafecke), Kaufmann (54.), Grünenwald (58.) und Yannick Dehoff (60./Strafecke) besorgten im Schlussviertel die Treffer zum 13:3-Kantersieg. and