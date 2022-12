TSVMH schiebt sich an die Spitze

Mannheim. Am letzten Spieltag vor der einwöchigen Unterbrechung wegen der Hallenhockey-EM in Hamburg (8. bis 11. Dezember), haben die Herren des TSV Mannheim Hockey in der Südstaffel der Hallen-Bundesliga die Tabellenführung vom punktgleichen Lokalrivalen Mannheimer HC übernommen.

Peer Hinrichs und Nico Reichert bejubeln den 4:5-Anschlusstreffer des MHC. © Pix

Während die TSVMH-Herren ihre Saisonbilanz mit einem 6:3 (3:2)-Heimsieg gegen den Aufsteiger Wiesbadener THC auf sieben Punkte und 19:12 Tore stellten, musste sich der bisherige Spitzenreiter Mannheimer HC im Kurpfalzderby mit der TG Frankenthal mit einem 5:5 (2:2) begnügen, holte dabei aber einen zwischenzeitlichen 2:5-Rückstand auf. Der amtierende deutsche Meister MHC steht nun bei ebenfalls sieben Punkten, hat aber mit 16:12 Toren die schlechtere Tordifferenz.

„Ich war sehr froh, dass wir dieses Spiel gewonnen haben, denn es war ein Spiel auf hohem Niveau“, sagte TSVMH-Herrentrainer Héctor Martinez nach dem Erfolg gegen den gegen den starken Aufsteiger. „Wir wussten, dass es kein leichtes Spiel wird, denn Wiesbaden ist ein sehr gutes Team. Die Jungs waren aber bereit für diese Partie“, lobte Martinez sein Team.

Schlageter mit Dreier-Pack

Philip Schlageter brachte den TSVMH mit 1:0 (10.) in Führung, aber Valentin Esterhues (20.) glich für die Hessen aus. Erneut war es Schlageter, der die Turner mit 2:1 (24.) in Front brachte, doch erneut egalisierte der Aufsteiger durch Kapitän Sebastian Feller den Spielstand (27./Strafecke). Kurz vor der Halbzeit traf Jacek Kurowski zum 3:2 (30.). Zu Beginn der zweiten Hälfte schlug Esterhues (33.) mit dem Ausgleich zurück. Nach dem 4:3 von Dario Benke (37./SE) ließen sich die Gastgeber die Führung nicht mehr nehmen, Kurowski (55.) und Schlageter (58.) legten nach.

Beim MHC war gegen Frankenthal am Ende sogar mehr drin. „Nach dem 5:5 sind wir sogar am Sieg dran, aber Frankenthal hat auch ein starkes Spiel gegen uns gemacht“, war MHC-Coach Andreu Enrich trotz des Remis gegen die TG Frankenthal von seinem jungen Team, bei dem Nico Reichert und Peer Hinrichs ihr Bundesliga-Hallendebüt gaben, nicht enttäuscht.

In der ersten Halbzeit brachten Noah Frank (5.) und Max Neumeier (18.) die TGF jeweils in Front, aber Tim Seagon (12.) und Nico Reichert (26.) glichen für den MHC aus. In Halbzeit zwei sorgten ein Doppelschlag von Johannes-Alexander Zurke (37., 38./SE) und ein Tor von Alexander Cunningham (40./SE) für das 5:2 für die TGF. Jossip Anzeneder (45.), Nico Reichert (46.) und Tim Seagon (49./Siebenmeter) schlugen zum 5:5 zurück. Seagon hatte danach mit einen Pfostenschuss Pech (51.), kurz vor Schluss verfehlte Erik Kleinlein das TGF-Tor (59.). and