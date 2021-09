TSVMH peilt den Aufstieg an

Mannheim. Am Sonntag starten die Damen des TSV Mannheim Hockey und des Feudenheimer HC mit Heimspielen in die 2. Bundesliga Süd. Während der TSVMH bereits um 12 Uhr den Nürnberger HTC unter dem Fernmeldeturm empfängt, haben die FHC-Damen um 15 Uhr die HG Nürnberg am Neckarplatt zu Gast. „Wir wollen mit einem Sieg in die neue Runde starten. Gegen den NHTC sind es immer sehr enge Spiele, die sind richtig gut, da müssen wir direkt abliefern“, sagt TSVMH-Trainer Carsten-Felix Müller, der sich mit seinem Team den Aufstieg in die Bundesliga zum Ziel gesetzt hat.

Zum Zeitpunkt des Abbruchs der vergangenen Saison standen die Schwarz-Weiß-Roten in der Aufstiegsrunde ganz vorne, allein die Wertung der Spielzeit erfolgte schließlich aufgrund der ausgetragenen Hin- und Rückrundenbegegnungen. Und da hatten die Damen des TuS Lichterfelde aus Berlin die Nase vorn.

Neu mit dabei sind beim TSVMH Kendall Ballard (Richmond, USA) und Antonia Bortolazzi, die vom Auftaktgegner NHTC zu den Schwarz-Weiß-Roten gewechselt ist. Während Julia König zum Bundesligisten Münchner SC gegangen ist, haben mit Tonja Fabig, Miriam Vogt und Paula Heuser drei verdiente TSVMH-Spielerinnen ihre Karrieren beendet.

Fast als Neuzugänge gelten Lydia Haase und Franziska Schütte (beide Dürkheimer HC), Elissa Mewes (Wiesbadener THC), Martha von dem Bonre (Club Raffelberg) und Carolin Durani (Mannheimer HC), da sie wegen des Abbruchs bisher maximal ein Ligaspiel für die Turner bestreiten konnten.

Junge Feudenheimerinnen

FHC-Trainer Christian Wittler ist auf das erste Saisonspiel gegen die HGN gespannt. „Da treffen zwei sehr junge Mannschaften aufeinander“, weiß Wittler. Dass man sich beim FHC erst einmal den Klassenerhalt als Ziel auf die Fahnen geschrieben hat, kann da nicht verwundern. Bei den Feudenheimerinnen ist der Kader gegenüber der vergangenen Runde fast unverändert. Allein Roswitha Zilavec (geborene Posset) wird künftig etwas kürzertreten.