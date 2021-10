TSVMH mit optimaler Ausbeute

Mannheim. In der 2. Feldhockey-Bundesliga der Damen hat sich der TSV Mannheim gut erholt von der Derby-Niederlage gegen den Feudenheimer HC gezeigt. Mit einem 5:2 (2:1)-Sieg beim Bietigheimer HTC und einem 1:0 (0:0) beim TuS Obermenzing nahmen die Schwarz-Weiß-Roten auswärts alle sechs Punkte mit. „Wir tun uns derzeit etwas schwer mit dem Toreschießen“, durfte TSVMH-Trainer Carsten-Felix Müller in München nur das Siegtor von Elissa Mewes (49.) bejubeln. In Bietigheim hatten Nanja Boenisch, Vera Schultz, Tara Duus (2) und Lydia Bechthold-Haase für die Turner getroffen.

Auch die FHC-Damen gewannen in München. Mit einen Dreierpack sorgte Luisa Höfling-Conradi für den 3:2 (2:0)-Sieg beim TuS Obermenzing. In Bietigheim musste sich der FHC am Sonntag aber mit 0:4 (0:2) geschlagen geben. and