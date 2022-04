TSVMH legt nach

Mannheim. Am Samstag beginnt für die Damen des TSV Mannheim Hockey und des Feudenheimer HC die Rückrunde in der Zweiten Feldhockey-Bundesliga Süd. Tabellenführer TSVMH hat am Samstag (16 Uhr) den Fünften HG Nürnberg unter dem Fernmeldeturm zu Gast. Um 14.30 Uhr starten die siebtplatzierten FHC-Damen am Neckarplatt gegen den Vierten Nürnberger HTC in die zweite Saisonhälfte.

Der TSVMH hat ein Trainingslager mit Spielen gegen Mülheim (3:1), Raffelberg (1:1) und Bremen (2:3) absolviert. „Wir sind sehr positiv gestimmt. Die Neuzugänge haben sich hervorragend eingefügt und machen uns deutlich besser. Mit weiteren Tests gegen den Feudenheimer HC, Münchner SC, Rot-Weiss Köln und den Rüsselsheimer RK konnten wir uns richtig gut einspielen und wollen am Samstag gegen die HGN natürlich mit einem Dreier in die Rückrunde starten“, ist die Vorgabe für TSVMH-Damencoach Carsten-Felix Müller klar. Mit Luisa Walter, Paulina Mayer und Felicitas Heinzel (alle vom Mannheimer HC) sowie Melina Süsselbeck, Silje Minholz, Matilda Heisel (alle eigene Jugend) kann Müller auf sechs zusätzliche Kräfte bauen, denen nur der Abgang von Kendall Ballard (zurück in die USA) gegenübersteht.

Mit Sophie Tiefenbacher, Antonia Hendrix und Luise Bantow haben auch die FHC-Damen drei Neuzugänge vom MHC in ihren Reihen. „Pauline Himmler und Luise Bantow sind noch angeschlagen. Wir hoffen, dass sie bis zum Wochenende fit sind“, ist FHC-Damentrainer Christian Wittler auf das Heimspiel gegen den NHTC gespannt. and

