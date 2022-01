TSVMH ist Südmeister

Mannheim. Mit einem hart erkämpften 5:4 (2:2)-Sieg beim Münchner SC haben sich die Herren des TSV Mannheim Hockey bereits am Samstag in der Südgruppe der Hallen-Bundesliga Platz eins gesichert und damit das Heimrecht im Viertelfinale. Am 22. Januar empfangen die Schwarz-Weiß-Roten den Nordzweiten Harvestehuder THC aus Hamburg.

„Wir haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht“, wusste TSVMH-Coach Carsten-Felix Müller, dass sein Team am Wochenende nur eine Chance haben würde, Platz eins einzutüten, weil das Heimheimspiel gegen den Nürnberger HTC wegen Coronafällen bei den Franken abgesagt wurde. Diese Partie könnte am kommenden Wochenende nachgeholt werden.

Die Viertelfinalfrage ist indessen geklärt, mit einem 4:3 (3:0)-Heimsieg gegen den direkten Konkurrenten SC Frankfurt buchte der MHC am Samstag den zweiten Viertelfinalplatz im Süden. Am Sonntag fuhren die Blau-Weiß-Roten in München einen 8:6 (2:1)-Sieg ein. Im Viertelfinale geht es zum Nordmeister Club an der Alster. and