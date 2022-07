TSVMH holt Sarah Kardorf

Mannheim. Die Damen des TSV Mannheim Hockey können einen weiteren Zugang für die bevorstehende Erstligaspielzeit vermelden. So wechselt Sarah Kardorf (Bild) vom Bundesliga-Absteiger TuS Lichterfelde aus Berlin an den Mannheimer Fernmeldeturm. „

Mich haben die Jahre bei TuSLi sehr geprägt und ich bin sehr dankbar für diese Zeit, aber nun wartet ein neuer und aufregender Lebensabschnitt in Mannheim auf mich. Ich freue mich riesig auf die kommenden Jahre beim TSV und vor allem darauf weiterhin, mit einem so tollen Team, in der Ersten Bundesliga spielen zu können“, sagt die 19-jährige zu ihrem Wechsel zu den Schwarz-Weiß-Roten, die in der vergangenen Zweitligasaison die Rückkehr in die Feldhockey-Bundesliga der Damen geschafft haben.

„Für uns ist Sarah eine weitere wichtige Verstärkung unseres Bundesligakaders. Unser Kennenlernen und die ersten Gespräche mit Sarah lassen uns sicher sein, dass sie super in unsere Mannschaft passt“, zeigt sich der neue TSVMH-Damencoach Sven Lindemann begeistert über den Neuzugang aus der Bundeshauptstadt. and (Bild: TSVMH)