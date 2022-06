TSVMH holt Leandro Tolini

Mannheim. Der TSV Mannheim Hockey kann mit Leandro Tolini (Bild) den nächsten prominenten Neuzugang für seine Bundesliga-Herren vermelden. Der 32-jährige argentinische Nationalspieler kommt vom niederländischen Erstligisten HC Tilburg. Mit seinen 14 Strafeckentoren war der in Buenos Aires geborene Verteidiger neuntbester Torschütze der niederländischen Hoofdklasse, konnte aber den Abstieg des HC Tilburg in der Play-down-Serie gegen Vordaan nicht verhindern.

Leandro Tolini war Teil des argentinischen Teams, das bei den Olympischen Spielen in Tokio im vergangenen Jahr Siebter wurde und traf in Tokio dreimal für die „Los Leones“, die Löwen, wie das argentinische Hockey-Nationalteam auch genannt wird. 2019 gewann Leandro Tolini mit Argentinien die Pan American Games in Lima (Peru). Im Finale bezwang Argentinien damals Kanada mit 5:2, wozu Tolini zwei Treffer beisteuerte. Gemeinsam mit seinem argentinischen Teamkamerad Maico Casella war er mit zehn Toren auch bester Torschütze des Turniers. and (Bild: TSVMH)