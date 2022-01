TSVMH hofft auf die perfekte Hauptrunde

Mannheim. Am Freitag (20 Uhr) empfangen die Herren des TSV Mannheim Hockey den Nürnberger HTC zum Nachholspiel in der Hallenhockey-Bundesliga Süd. Eigentlich hätte dieses Spiel schon am vergangenen Sonntag steigen sollen, wurde aber wegen Corona-Fällen bei den Nürnbergern abgesagt.

Während es für die bereits als Südmeister und Viertelfinal-Teilnehmer feststehenden TSVMH-Herren nur noch darum geht, die Hauptrunde perfekt mit zehn Siegen aus zehn Spielen abschließen, stecken die Gäste noch mitten im Abstiegskampf.

Da die vom 12. bis 16. Januar in Hamburg geplante Hallenhockey-EM bereits am 22. Dezember wegen der Omikron-Variante auf einen unbestimmten Termin verschoben wurde, steht dieses Wochenende nun für Bundesliga-Nachholspiele zur Verfügung. Der deutsche Nationaltorhüter Alexander Stadler vom TSVMH, musste am Montag die Hoffnung auf ein weiteres großes Turnier begraben, denn die bereits von 2021 auf den 2. bis 6. Februar 2022 verlegte Hallenhockey-WM in Lüttich (Belgien), wurde vom Hockey-Weltverband FIH nun endgültig abgesagt.

Die Konzentration gilt nun den nationalen Aufgaben und da stehen die Spieltermine fürs Viertelfinale bereits fest. Bei den Herren tritt der Mannheimer HC am 22. Januar (15.30 Uhr) auswärts beim Nordmeister Club an der Alster in Hamburg an.

Die TSVMH-Herren haben als Südmeister am 23. Januar (12 Uhr) den Harvestehuder THC aus Hamburg zu Gast. Bei den Damen tritt der TSVMH am 22. Januar (13 Uhr) beim Nordmeister Club an der Alster in Hamburg an, während die MHC-Damen am 23. Januar (14.30 Uhr) als Südsieger Heimrecht gegen den Harvestehuder THC genießen.

Auch im Feldhockey gibt es eine neue Entwicklung. So soll die WM der U 21-Juniorinnen in Südafrika nun vom 3. bis 16. April nachgeholt werden. and