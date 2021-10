TSVMH-Herren spielen nur remis

Mannheim. Ihren Vier-Punkte-Vorsprung auf das Schlusslicht SC Frankfurt 1880 haben die Herren des TSV Mannheim Hockey am Samstag mit dem 1:1 (1:0)-Unentschieden behauptet. Doch eigentlich wollten die Schwarz-Weiß-Roten mehr. „Das 1:1 geht in Ordnung, weil wir gar nicht unsere Performance gefunden haben. Wir können mit Sicherheit um 50 Prozent besser spielen“, schimpfte TSVMH-Trainer Alexander Vörg. Nachdem der TSVMH zuletzt schon auf die Dienste von Moritz Rothländer hatte verzichten müssen, fiel am Samstag auch noch Nils Grünenwald (Muskelverletzung) kurzfristig aus. Dennoch schien es für die Schwarz-Weiß-Roten zunächst nach Wunsch zu laufen, als David Jehn zum 1:0 (7.) für den TSVMH traf. In Hälfte zwei gelang Moriz Schmidt-Opper aber noch das 1:1 (36./Strafecke) für den SC 80. and

