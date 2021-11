TSVMH-Herren mit zwei Unentschieden in die Pause

Mannheim. Die Herren des TSV Mannheim Hockey haben sich mit zwei Unentschieden in die Winterpause der Feldhockey-Bundesliga verabschiedet. Gegen den Nürnberger HTC gab es am Sonntag ein 2:2 (1:1) und am Samstag gegen den Berliner HC ein 1:1 (1:0). „Das Remis gegen den NHTC ist noch ärgerlicher für uns als das gegen den Berliner HC. Wir waren leider im gegnerischen Schusskreis nicht effizient genug“, bemängelte TSVMH-Coach Alexander Vörg. So hatten die TSVMH-Herren gegen die Franken gleich sieben Strafecken, aber mehr als der Siebenmeter von Kapitän Moritz Rothländer zum 2:1 (43.) sprang dabei nicht heraus. Samuel Holzhauser hatte in der 17. Minute für den TSVMH die NHTC-Führung durch Maximilian Jordan (16.) ausgeglichen. Paul Lehmann gelang das späte 2:2 (54./ Strafecke) für die Franken. Gegen den BHC traf Moritz Rothländer (21./Strafecke) zum 1:0 für den TSVMH, doch Paul Dösch (36./Strafecke) glich aus. Unser Bild zeigt die Mannheimer Yannick Dehoff (links) und Dario Benke (rechts) im Duell mit dem Nürnberger Constantin Wolff . and

