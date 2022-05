TSVMH-Frauen bereit für Top-Spiel

Mannheim/Berlin. „Wir gehen mit großer Vorfreude ins das Spitzenduell bei den Wespen, auch wenn sie zuhause der Favorit“, blickt TSVMH-Damentrainer Carsten-Felix Müller auf das Zweitliga-Topspiel am Samstag (12 Uhr). Dann ist Tabellenführer TSV Mannheim Hockey bei den zweitplatzierten Zehlendorfer Wespen in Berlin zu Gast. Obwohl die TSVMH-Damen ein Spiel weniger gespielt haben, haben sie im Aufstiegsrennen zurzeit fünf Punkte Vorsprung vor den Wespen. Am Sonntag (12 Uhr) muss der TSVMH beim TC Blau-Weiss Berlin ran.

Bereits am Samstag (13 Uhr) treten die Damen des Feudenheimer HC in Liga zwei beim TC Blau-Weiss Berlin an, bevor es am Sonntag (13 Uhr) zu den Zehlendorfer Wespen geht. Die FHC-Herren empfangen in der 1. Regionalliga Süd am Samstag (14 Uhr) den 1. Hanauer THC am Neckarplatt. and

