TSVMH feiert ersten Sieg

München/Bremen. Im letzten Spiel vor der Winterpause hat Aufsteiger TSV Mannheim Hockey am Samstag in der Feldhockey-Bundesliga der Damen mit einem 3:2 (2:1)-Erfolg beim Münchner SC den ersten Saisonsieg gefeiert. „Wir haben am Ende super verteidigt und verdient drei Punkte mitgenommen“, freute sich TSVMH-Trainer Carsten-Felix Müller.

Der MSC ging zwar durch Martina Reisenegger Lillo mit 1:0 (16./Strafecke) in Führung, doch die TSVMH-Damen schlugen durch Lydia Bechthold-Haase schnell zurück – 1:1 (19.). Nur wenig später traf Sarah Kardorf gar zum 1:2 (20.). Céline Marquet (43.) glich zwar aus, doch Lydia Bechtold-Haase legte das Siegtor zum 2:3 (48.) nach.

Der Bremer HC musste am Samstag dagegen die Überlegenheit des Spitzenreiters Mannheimer HC anerkennen, der in seinem vorletzten Spiel vor der Winterpause mit einem 7:0 (2:0)-Sieg brillierte. „Bremen hatte nur zwei Auswechselspielerinnen zur Verfügung, weil sie ihre weibliche U 18 bei der DM-Zwischenrunde in München verstärkt haben“, sagte MHC-Coach Nicklas Benecke.

Stine Kurz mit drei Strafeckentoren (22., 46., 52.), Naomi Heyn (13.), Lucina von der Heyde (32./Siebenmeter), Charlotte Hendrix (36.) und Charlotte Gerstenhöfer (40.) schossen den Sieg heraus. and