TSV verliert den Zugriff

Mannheim. In der Fußball-Kreisliga führt weiter der TSV Amicitia Viernheim die Tabelle an, dahinter folgen mit je 15 Zählern Gartenstadt und Wallstadt. Schlusslicht ist der SV Enosis, der bereits seine sechste Niederlage kassierte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Hoch. Türk. – Neckarau 2:2 (0:2)

In der Partie mit zwei unterschiedlichen Hälften hatte zunächst der TSV Neckarau das Heft in der Hand und hätte sogar höher führen können. Doch der FC Hochstätt Türkspor kam stark aus der Kabine und glich aus. Das Remis geht in Ordnung, denn die Gäste hatten nach dem Wechsel nicht mehr den Zugriff auf das Spiel wie vor der Pause.

Schwetz. – Leutershaus. 2:2 (2:1)

Weil der FV Leutershausen mit einer Rumpfelf antrat, waren die Bergsträßer mit dem Punkt sehr zufrieden. Nach der Führung des KSC Schwetzingen gerieten sie zwar ins Schwimmen, doch die zweite Halbzeit war ausgeglichen.

Ilvesheim – Friedrichsf. 2:1 (1:0)

Beide Mannschaften aus dem Tabellenkeller standen unter Druck, doch die Spvgg Ilvesheim war von Beginn an klar besser. Der FC Germania Friedrichsfeld fand keinen Spielfluss, das 2:1 fiel durch ein Eigentor der Platzherren. Danach wurde es jedoch noch einmal spannend.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Reilingen – Gartenstadt 0:4 (0:1)

Der SC Reilingen verbuchte bereits die vierte Saisonniederlage, der VfB Gartenstadt ist nach dem fünften Sieg der direkte Verfolger von Spitzenreiter Viernheim.

Hemsbach – VfR Ma. II 1:5 (0:1)

Obwohl die Mannschaft der SG Hemsbach erstmals in voller Stärke antreten konnte, boten die Bergsträßer gegen die junge Elf des VfR Mannheim die schlechteste Saisonleistung. Die erste Hälfte war noch einigermaßen ausgeglichen, in der zweiten waren die gut aufgelegten Rasenspieler schneller, passsicherer und zweikampfstärker.

Viernheim – Hockenh. 4:1 (1:1)

Der TSV Amicitia Viernheim tat sich gegen den FV Hockenheim unerwartet schwer. Die Gäste hatten beim Spitzenreiter einen perfekten Einstand, doch der glich umgehend aus und erhöhte nach der Pause auf 3:1. In der Schlussphase wurden die Südhessen leichtfertig, doch Hockenheim machte nichts seinen Chancen.

Wallstadt – Plankstadt 2:1 (0:0)

Die SpVgg Wallstadt hat sich gegen die TSG Eintracht Plankstadt das Leben selbst schwer gemacht und in der ersten Hälfte reihenweise Chancen ausgelassen. Lange Zeit hielten die Torhüter ihre Teams im ansonsten ausgeglichenen Spiel.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

SV Enosis – Ladenburg 0:4 (0:2)

Nach der 1:4-Pleite im Nachholspiel gegen Türkspor kassierte der SV Enosis gegen den FV Ladenburg erneut eine herbe Niederlage. Eine halbe Stunde konnten die Platzherren noch mithalten, danach brachen sie allerdings ein und die Römerstädter hatten wenig Mühe, den Sack zuzumachen.