TSV-Triathleten meistern Ironman Hawaii

Kailua-Kona. Die Triathleten Hendrik Meth und Tim Weiskat vom Soprema Team TSV Mannheim haben die Herausforderung Ironman Hawaii erfolgreich absolviert. Bei der Weltmeisterschaft auf der Langdistanz sicherte sich der Mannheimer Meth in der Altersklasse 45 bis 49 Jahre den 52. Rang und blieb bei seiner zweiten Hawaii-Teilnahme sogar unter der Zehn-Stunde-Marke. Für die 3,8 km Schwimmen in den Wellen des Pazifiks, 180 km Radfahren durch die Lava-Felder der Insel und dem abschließendem Marathon in brütender Hitze benötigte Meth 9:51,58 Stunden.

AdUnit Content_1

Wenig später erreichte auch Weiskat das Ziel. Nach 10:08,59 Stunden stoppte die Zeit im Zielbereich für den Schwetzinger bei seiner Hawaii-Premiere. Im abschließenden Marathon blieb Weiskat deutlich unter vier Stunden (3:47,17 Stunden) und belegte im Endklassement Platz 102 (AK 45-49). Profi-Triathletin Laura Philipp vom Soprema Team TSV Mannheim wurde mit der Endzeit von 8:50,31 Stunden Vierte.