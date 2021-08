TSV steckt Rückschlag weg

Mannheim. In der Fußball-Kreisliga hat nach den Mittwoch-Partien des zweiten Spieltages der VfB Gartenstadt mit seinem zweiten Sieg die Tabellenspitze vom Gegner FV Hockenheim übernommen. Der verlor bei den Mannheimern mit 1:5 und rutschte vorübergehend auf Platz fünf ab. Mit nunmehr sechs Punkten und einem 3:2-Erfolg bei der Spvgg Ilvesheim behauptete der TSV Neckarau Platz zwei.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ilvesheim – Neckarau 2:3 (0:2)

Zunächst schien alles nach Plan für die Gäste zu laufen, mit zwei Toren sorgte Lars Leonhardt (17., 32.) noch vor dem Seitenwechsel für einen eigentlich beruhigenden Neckarauer 2:0-Vorsprung. Doch nach der Pause kassierte der TSV innerhalb von zwei Minuten gleich zwei Elfmeter, die Alptekin Aksoy beide zum Ausgleich verwandelte (53., 55.). Aber Neckarau steckte den Rückschlag weg und Torjäger Leonhardt brachte mit seinem dritten Treffer sein Team erneut in Front (78.).

Reilingen – Ladenburg 4:4 (2:1)

Der SC Reilingen zeigte zwar nach der 1:6-Schlappe in Neckarau eine deutliche Leistungssteigerung, verschenkte aber in der Nachspielzeit den Dreier durch amateurhaftes Defensivverhalten. Der FV Ladenburg verdiente sich den Punkt, denn er war vom Spielaufbau her die bessere Mannschaft. Jonatan Del Brio Gil traf zunächst für den FVL (8.), doch Daniel Schuppel mit einem Doppelpack (23., 28.) und Michael Strnad (55.) erzielten das 3:1 für den SCR. Philip Westermanns 3:2 für Ladenburg (73.) konterte Pascal Schneider mit dem 4:2 (78.), doch dann vergaben erst Patrick Rittmaier und Schneider den sicheren Sieg für Reilingen, bevor Valentin Wiest (90.+2) und Silas Kick (90.+4) den Ausgleich sicher stellten.

Gartenstadt – Hockenh. 5:1 (1:0)

Der FV Hockenheim war am ersten Spieltag mit einem 6:0 gegen den SDV Enosis zwar perfekt in die Saison gestartet, doch nach dem Debakel beim VfB Gartenstadt war das alles Makulatur. Der in der 18. Minute für den verletzten Christopher Steinhauer eingewechselte Justin Meckel schoss die Platzherren zum Halbzeitstand in Führung (31.).

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Nach der Pause legten die Gartenstädter richtig los, innerhalb von elf Minuten lagen sie bereits mit 5:0 vorn. Julius Grossmann (65.), Dominik Wallerus (68.) und zweimal Cem Kuloglu (70., 77.) schossen die Tore. In der Nachspielzeit gelang Jan Zimmermann mit einem Frust-Schuss aus 30 Metern wenigstens noch der Ehrentreffer für Hockenheim (90.+2).