TSV scheitert an sich selbst, Ilvesheim jubelt

Mannheim. In der Fußball-Kreisliga scheint mit Beginn der Rückrunde alles auf einen Titelkampf zwischen Primus Rheinau (42 Punkte) und Verfolger FK Srbija (41) hinzudeuten. Beide haben sich ein Polster von sechs und fünf Zählern erarbeitet. Im gesicherten Mittelfeld hat sich Ilvesheim (8.) nach dem Sieg gegen Neckarau etabliert.

Ilvesheim – Neckarau 2:1 (2:1)

„Wir hätten die Partie gewinnen müssen, denn eigentlich haben nur wir das Spiel gemacht“, monierte Patrick Kummer von der Abteilungsleitung des TSV Neckarau nicht nur eine schwache Schiedsrichterleistung, sondern auch das Unvermögen des TSV, aus seinen Möglichkeiten Tore zu machen. „Genügend Chancen hatten wir jedenfalls, aber nichts wurde richtig zu Ende gespielt. Die Niederlage ist unser eigenes Verschulden.“ Das Glück war auf Seiten der SpVgg Ilvesheim, die bei drei Torschüssen, zweimal ins Schwarze traf.

Gartenstadt – FV Brühl II 5:1 (3:0)

Die Revanche für das verlorene Hinspiel ist geglückt, der Sieg des VfB Gartenstadt gegen den FV Brühl war überlegen und hochverdient. Auch, weil die Gäste ihre guten Konterchancen ungenutzt ließen.

Lindenhof – Sandhofen 2:2 (1:1)

Der MFC Lindenhof ging früh durch einen Strafstoß in Führung (4.), aber der SKV Sandhofen reagierte gut und kam zum verdienten Ausgleich (14.). Obwohl die Platzherren ab der 31. Minute nach einer Roten Karte für Pfeiffer (Notbremse) in Überzahl spielten, zogen sie kein Kapital daraus. Nach dem Wechsel machte der MFC Druck, hatte auch mehr Ballbesitz. Aber der nächste Treffer ging auf das Konto der Gäste, die nun clever verteidigten. Yusuf Demirci rettete den Punkt für Lindenhof.

Hockenheim – Rheinau 1:4 (1:2)

Die überraschende Führung für den FV Hockenheim durch Appelgans (4.) hielt nicht lange, dann schlug Spitzenreiter SC Rot-Weiß Rheinau noch vor der Pause doppelt zurück. In der zweiten Hälfte hielten die Platzherren gut dagegen, erst in der Schlussphase (71. und 87. Minute) legten die favorisierten Rot-Weißen noch einmal nach.

Friedrichsf. – VfR Ma. II 1:2 (1:1)

Zwar überrumpelten die Friedrichsfelder Germanen den VfR mit der schnellen Führung (2.), doch dann ließen sie das 2:0 fahrlässig liegen. Das rächte sich, denn der VfR Mannheim erzielte noch vor dem Wechsel das 1:1 und war danach auch das bessere Team. Der Ausgleich der Gastgeber gelang nicht mehr, obwohl sie noch einmal vehement auf den Ausgleich drückten.

FK Srbija – Hoch. Türk. 9:1 (5:1)

Der FC Hochstätt Türkspor nutzte zwar gleich zu Beginn einen Stellungsfehler des FK-Schlussmanns zur Führung (3.), doch ab sofort war auf die Srbija-Offensive Verlass. Vor allem auf Vuk Spanovic, der fünfmal in Folge traf.

Leutershaus. – Lützels. 1:3 (1:1)

Anfangs schien alles für den FV Leutershausen zu laufen, denn er ging schnell in Front und hatte die Möglichkeit, nachzulegen. Stattdessen glich die TSG Lützelsachsen noch vor der Pause aus und machte danach die „Big Points“, wie Marcel Fischer (FVL) betonte. „Wir waren keineswegs das schlechtere Team.“

Plankstadt – Oftersheim 4:0 (0:0)

In der ersten Hälfte bestimmte die SG Oftersheim das Spiel, konnte aber nicht einmal zwei hundertprozentige Chancen verwerten. Nach der Pause ging die TSG Eintracht mit ihrer ersten Möglichkeit in Führung. „Danach verlor die SGO völlig den Faden, fand nicht mehr zurück in die Partie. Insofern ist der TSG-Sieg absolut verdient“, sagte Oftersheims Coach Daniel Katsch.