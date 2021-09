TSV-Höhenflug für Beckmann keine Sensation

Mannheim. Dass das Spiel zwischen der Spvgg 06 Ketsch II und dem TSV Neckarau II am vierten Spieltag der Fußball-Kreisklasse A1 das Spitzenspiel des Tabellenführers gegen seinen ersten Verfolger darstellt, hätte so wohl keiner erwartet. Für TSV-Trainer Pascal Beckmann ist das bisherige Abschneiden seines Teams aber keineswegs eine Überraschung. „Wir haben in der Vorbereitung und den ersten Partien gezeigt, dass wir uns spielerisch stark verbessert haben. Der Zusammenhalt und das Gemeinschaftsgefüge ist stärker denn je“, sagt Beckmann.

Dennoch hält der Coach der Neckarauer Reserve nichts davon, sofort Luftschlösser zu bauen. Das Ziel war und bleibt weiterhin, so früh wie möglich nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben und sich in der A-Klasse zu etablieren. Trotz der Torbilanz von 8:2 Treffern sieht Beckmann insbesondere im Abschluss noch Verbesserungspotenzial. „Mit unserer Chancenverwertung bin ich noch nicht so zufrieden.“

Mit großem Interesse geht der Blick nun in Richtung Wochenende. Mit einem Sieg bei der Spvgg 06 Ketsch II winkt der Beckmann-Elf sogar die Tabellenführung. Doch der realistisch und bodenständig eingestellte TSV-Trainer hält den Ball flach. „Ketsch II ist auch sehr gut gestartet und das Team spielt zum größten Teil seit mehreren Jahren zusammen. Sie haben eine gute Mischung aus erfahrenen Akteuren und Perspektivspielern“, sagt Beckmann. „Meiner Meinung nach könnte es ein Spiel auf Augenhöhe mit einigen Toren werden.“ wy