TSV-Frauen im Pokalfinale

Waghäusel. Nach der erfolgreichen Titelverteidigung des SV Waldhof bei den Männern spielen am Donnerstag (17 Uhr) in Waghäusel nun auch die Frauen um den Fußball-Landespokal – und das ebenfalls mit Mannheimer Beteiligung: Nach dem Pokalsieg 2017 schaffte der TSV Neckarau den Einzug ins Finale.

Die Gegnerinnen vom Karlsruher SC stehen hingegen zum fünften Mal in Folge im Endspiel und nahmen bislang auch immer den Pokal mit. Das ist auch in diesem Jahr erklärtes Ziel der Regionalliga-Mannschaft, wie Trainerin Romina Konrad klarmacht: „Vergangenes Jahr konnten wir im Halbfinale gegen Neckarau deutlich das Finale klar machen. So leicht wird es dieses Mal nicht. Ich tippe auf ein spannendes Endspiel.“

Der TSV Neckarau um Trainerin Lena Trentl ist selbstbewusst: „Der KSC spielt eine Liga höher und hat andere Möglichkeiten. Aber wir werden das Selbstvertrauen aus einer bisher sehr guten Oberliga- Saison mit ins Spiel bringen..“ red