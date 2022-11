TSV-Frauen im Pech

Mannheim. Mit einer bitteren 1:2 (1:1)-Niederlage gegen Tabellenführer VfB Stuttgart beendete Frauenfußball-Oberligist TSV Neckarau das Fußball-Jahr. Schon nach fünf Minuten gingen die Stuttgarterinnen mit einem Glanzschuss von Chiara-Michelle Marziniak in Führung. Davon ließen sich die Neckarauerinnen, die durch Elena Mathes den Ausgleich (30.) erzielten, aber nicht einschüchtern. Beide Mannschaften erarbeiteten sich im weiteren Spielverlauf klare Torchancen, ohne sich jedoch zu belohnen. In der dritten Minute der Nachspielzeit parierte Lena Kurz einen gefährlichen Ball, doch in der folgenden,unübersichtlichen Situation bugsierte Jule Riegler den Ball ins eigene Tor. tapi

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1