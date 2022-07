TSV-Frauen auf den Punkt in Top-Form

Heidelberg. Mit einer kämpferischen und taktischen Meisterleistung krönten sich Franziska Reng, Janina Fabriz und Sibille Abel vom TSV Mannheim zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte mit dem baden-württembergischen Landesmeistertitel im Triathlon. Das Trio nutzte seine letzte Titelchance eindrucksvoll beim HeidelbergMan am vergangenen Sonntag und entschied die Mannschaftswertung nach 1600 Meter Schwimmen im Neckar, die 20 Kilometer auf dem Rad über den Königsstuhl und die abschließende 6000-Meter-Laufstrecke über den Philosophenweg. Der Modus im Finale war dabei ein Teamwettkampf, bei dem die drei Athletinnen der 22 Teams den Triathlon zusammen starten und beenden mussten.

Das TSV-Trio startete als Tabellenachter in das Saisonfinale und hatte 3:30 Minuten Rückstand auf Primus Tübingen. Nach dem Schwimmen kamen die Mannheimerinnen als Dritter aus dem Neckar. Beim Sechs-Kilometer-Lauf fiel dann die Entscheidung. Inzwischen auf Platz zwei zog Team-Kapitänin Franziska Reng das Tempo immer weiter an. Leichtfüßig folgte ihr Janina Fabriz und Sibille Abel wuchs über sich hinaus. So machten die TSV-Frauen das Unmögliche möglich und gingen in Führung. Diese verteidigten sie souverän und bogen schließlich unter großem Jubel in den Zieleinlauf an den Neckarwiesen ein. „Vom Papier her waren viele andere Teams in den Einzelleistungen besser, doch im Finale kommt es umso mehr auf die Tagesform und ein gleichmäßiges Tempo an“, freute sich Teamchef Timo Bracht über die Ausgeglichenheit seines Trios. Knapp 30 Sekunden hinter den Mannheimerinnen platzierte sich das Team Tübingen, gefolgt vom Team Bodensee-Konstanz. Über die Saison verteilt hatten auch Susanne Schaffner, Regina Gremmelspacher, Marcie Traub und Marion Hebding ihren Anteil am Titel. red

Janina Fabriz (v.l.), Franziska Reng und Sibille Abel holten den Titel. © TSV