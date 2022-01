TSG Rheinau liegt in Lauerstellung

Mannheim. Der FV 1918 Brühl II läuft in der Fußball-Kreisklasse A1 ungeschlagen vorneweg. In den Abstiegskampf verwickelt sind mit dem ASV Feudenheim und der DJK Fortuna Edingen-Neckarhausen zwei Vereine, mit denen in diesen Tabellenregionen nicht zu rechnen war.

Tore

644 Tore sind in 117 Spielen gefallen (Schnitt: 5,5 Treffer pro Partie). Der FV 1918 Brühl II ist nicht nur Ligaprimus, sondern mit 75 Treffern auch die Torfabrik der Liga. Die höchsten Siege feierten der SC Pfingstberg/ Hochstätt gegen den FC Viktoria Neckarhausen und der SV Rohrhof gegen den TSV Neckarau II (jeweils 11:1). Mit dem 10:2 des ASV Feudenheim gegen den FC Türkspor II waren das die torreichsten Partien.

Torjäger

Trotz seiner bereits 36 Jahre ist Daniele Parisi (SV Rohrhof) noch immer ein Torgarant. Bis zur Winterpause gingen 28 Treffer auf sein Konto. „Er ist ein richtiger Knipser“, sagt SV-Abteilungsleiter Daniel Hahn. „Er braucht aber auch die Mannschaft, die ihm die Chancen erspielt und das alles möglich macht.“ Auf Platz zwei der Torschützenliste steht Vittorio Cammilleri (Brühl II/22 Tore), gefolgt von Marcel Jakubith (TSG Rheinau/18) und Tristan Grün (SG Oftersheim/17).

Trainer

Im Laufe der Vorrunde wechselte nur der FC Türkspor Mannheim II den Trainer. Celal Kocak kehrte nach der Trennung von Bahadir Tuluntas zurück. In der Winterpause reagierten auch der ASV Feudenheim, der Kerstin Burgey für Volkan Koc und Volkan Erdinc verpflichtete, und die DJK Fortuna Edingen-Neckarhausen, bei der Maik Meissner Nachfolger von Antonio Raguso ist.

Titelrennen

Brühl II gibt sich kaum eine Blöße und hat dennoch nur zwei Zähler Vorsprung auf die SG Oftersheim. In Lauerstellung liegen der SV Rohrhof und die TSG Rheinau. „Wir werden an unserem Ziel Aufstieg festhalten“, sagt TSG-Coach Niki Antos.

Mittelfeld

Beim SV 98/07 Seckenheim auf Platz fünf beginnt das Mittelfeld. Dieses geht nahtlos in die Abstiegszone über, wobei sich die Teams SC Pfingstberg/Hochstätt, FK Bosna Mannheim, FC Türkspor II und Spvgg 06 Ketsch II vermutlich keine großen Sorgen mehr machen müssen. Eine sehenswerte Aufholjagd startete der SC Pfingstberg/Hochstätt, der ab dem siebten Spieltag vom letzten auf den sechsten Tabellenrang durchstartete.

Abstiegskampf

Bis zu sieben Clubs kann es noch erwischen, wobei der SV Altlußheim bereits etwas abgeschlagen ist. Der ASV Feudenheim und die DJK Fortuna Edingen-Neckarhausen setzen auf neue Impulse durch Trainerwechsel. Weiterhin abstiegsgefährdet sind der FC Badenia Hirschacker, der FC Viktoria Neckarhausen, der TSV Neckarau II und der SC Olympia Neulußheim.

Fairplay

Der FV 1918 Brühl II führt nicht nur das Klassement an, sondern ist auch in der Fairplay-Tabelle führend. Außerdem ohne Platzverweise kamen die SG Oftersheim und der TSV Neckarau II aus. Letzter der Fairness-Wertung ist der FK Bosna Mannheim. „Das liegt an unserem härteren Spielsystem“, erklärt FK-Trainer Amir Ascic.

