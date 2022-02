TSG Rheinau holt in Hirschacker nach

Mannheim. Die TSG Rheinau tritt am Sonntag (14 Uhr) in der Fußball-Kreisklasse A1 zum Nachholspiel beim FC Badenia Hirschacker an. Die Konstellation Vierter gegen Vierzehnter verleitet dazu, dass die TSG den Gegner unterschätzen könnte. Doch Trainer Nicky Antos sieht aufgrund der Probleme in den eigenen Reihen keine Gefahr, das Spiel auf die leichte Schulter zu nehmen.

„Uns werden einige Spieler aus verschiedenen Gründen nicht zur Verfügung stehen. Wir werden aber nicht jammern, sondern das Beste draus machen“, sagt Antos. Und das sieht vor, dass unbedingt drei Punkte aus Hirschacker mitgenommen werden müssen, um im Rennen um die ersten beiden Plätze nicht abreißen zu lassen.

Ein Pflichtspiel in den Beinen hat bereits der FC Badenia, der am vergangenen Wochenende beim Schlusslicht SV Altlußheim mit 3:1 gewann. wy

