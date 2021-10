Trotz Niederlage mit breiter Brust gegen die Junglöwen

Leutershausen. Nach der ernüchternden Niederlage in Zweibrücken steht für Handball-Drittligist SG Leutershausen bereits am Freitagabend (20 Uhr, Heinrich-Beck-Halle) die nächste Bewährungsprobe an. Zu Gast an der Bergstraße ist kein Geringerer als Tabellenführer SG Kronau/Östringen, der schon seit geraumer Zeit unter dem Namen „Junglöwen“ den Unterbau des Handball-Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen bildet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Trotz des jüngsten Ausrutschers in der Pfalz geht die SGL mit erstaunlich viel Selbstvertrauen in die Partie gegen den verlustpunktfreien (16:0) Primus. „Bei einem Heimspiel sind wir der Favorit. Den Anspruch müssen wir haben und haben wir auch”, sagt Trainer Marc Nagel, der den Optimismus aus einer bislang guten Saison und Platz vier in Staffel F zieht. Allerdings liegen auch nur drei Punkte zwischen der SGL und den Plätzen zur Abstiegsrunde. Punkte gegen die Rhein-Neckar Löwen wären also durchaus hilfreich – in beide Richtungen.

Die Junglöwen wollen dagegen an ihre bisherige Serie anknüpfen. „Wir freuen uns über den gelungenen Saisonstart und können nun ohne Druck in die nächsten Spiele gehen”, so Junglöwen-Coach Michel Abt. Vor allem der 38:32-Sieg gegen Dansenberg hat gezeigt, dass die junge Truppe von Abt nicht umsonst an der Tabellenspitze steht.

Allerdings kommen die Kraichgauer auch mit dem nötigen Respekt an die Bergstraße. Die SG Leutershausen hat eine gute Entwicklung genommen in der Saison und es steckt noch viel Potenzial in der Mannschaft. Es wird nicht leicht hier zu gewinnen”, sagt Abt vor dem nordbadischen Duell.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Fraglich ist bislang noch der Einsatz von Rückraum-Spieler Kevin Bitz. Der 28-Jährige fehlte schon gegen Zweibrücken krankheitsbedingt. Ansonsten kann Trainer Marc Nagel wohl aus dem Vollen schöpfen.

Schlusslicht TVG Großsachsen hat dagegen weiter mit großen personellen Sorgen zu tun und bekommt es am Samstag (20 Uhr, Sachsenhalle) mit SGL-Bezwinger SV Zweibrücken zu tun. Für die Moral der Großsachsener Mannschaft wäre eine erfolgreiche Partie mehr als wichtig. red/hm