Trotz 4:0 mit Luft nach oben

Mannheim. Der SC 1910 Käfertal hat sein Heimspiel gegen die SG Viernheim verdient mit 4:0 (2:0) gewonnen und kletterte damit auf Platz acht der Fußball-Kreisklasse A II. Mann des Spiels war Käfertals Angreifer Denis Przybyla, der einen Dreierpack zum Sieg beisteuerte. „Ich bin mit dem Sieg und den drei Punkten sehr zufrieden, mit dem Spielverlauf allerdings weniger“, sagt SC-Trainer Uwe Bertsch.

Käfertal startete gut und ging durch einen frühen Doppelpack (2./11.) von Przybyla mit einer 2:0-Führung in die Halbzeit. „Meine Mannschaft zeigte gerade in den ersten 20 Minuten guten Fußball. Wir hätten aber nach der Führung viel mehr Wille auf das nächste Tor zeigen müssen, da waren wir zu fahrlässig“, resümierte Bertsch. Nach dem 2:0 stellte die Heimmannschaft dagegen das Fußballspielen ein und ließ den Gästen mehr Möglichkeiten, an den Ball zu kommen. „Wir hätten mit der Führung im Rücken den Ball schneller laufen lassen sollen, gingen stattdessen aber in zu viele Zweikämpfe“, ärgerte sich Bertsch.

In der zweiten Halbzeit das gleiche Spiel. Käfertal marschierte nach vorne, verpasste aber zu oft den direkten Weg zum Tor, um die Führung weiter auszubauen. So dauerte es bis zur 68. Minute ehe Torjäger Marcel Sutter das beruhigende 3:0 erzielte. Przybyla setzte mit seinem dritten Treffer den späten 4:0- Schlusspunkt (84.).

Gästetrainer Ralf Dalmus zeigte sich nach dem Spiel als fairer Verlierer. „Käfertal war klar das bessere Team. Gerade in der Anfangsphase hatten wir keine Chance und fanden nur schwer ins Spiel hinein. Wir machten zu viele individuelle Fehler, die zu den Gegentoren beigetragen haben. Deshalb hat der SC auch in der Höhe verdient gewonnen“, lobte Dalmus den Gegner.

Im nächsten Spiel hat der SC mit dem Tabellenzweiten SV Schriesheim einen starken Gegner vor der Brust, muss sich beim SV aber sicher nicht verstecken. „Auf den zweiten Sieg in Folge lässt sich definitiv aufbauen. Wir wollen in Schriesheim punkten und sehen uns auf Augenhöhe“, blickte Bertsch voraus und baut nicht zuletzt auf die Defensive. „Unsere Abwehr hat mit dem ’zu Null’ Selbstvertrauen tanken können. Man muss aber auch sagen, dass Viernheim uns nicht gerade vor große Probleme gestellt hat. Das wird am kommenden Sonntag eine ganz andere Nummer“, erklärte Bertsch. Über das Saisonziel ließen sich schwer Voraussagen treffen, meinte der Coach. „Wir sind ein Team mit vielen Spielern aus der Jugend, die sich erstmal an das Niveau gewöhnen müssen. Ein Rang zwischen Platz vier und acht wäre schon ein zufriedenstellendes Ergebnis“, sagt Bertsch.

Viernheims Trainer Dalmus hat dagegen die Aufgabe, seine Mannschaft im nächsten Spiel gegen den Tabellenletzten Türkspor Edingen wieder in die Erfolgsspur zu bekommen. „Jetzt muss Moral gezeigt werden. Gerade nach so einer deutlichen Niederlage müssen wir das Spiel schnell abhaken und uns auf den kommenden Gegner gut einstellen“, appelliert Dalmus an seine Spieler. Auf ein Saisonziel konnte sich Dalmus schnell festlegen. „Wir möchten so früh wie möglich nichts mit dem Abstieg zu tun haben“, so der Trainer vor dem Duell gegen das punktlose Schlusslicht aus Edingen.