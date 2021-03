Mannheim. Bei den kleinen Handballvereinen in Mannheim machen sich die Folgen der Corona-Krise bemerkbar. Es fehlen Einnahmen, weil Feste und Heimspiele ausfallen. Nach dem Lockdown im Sommer kamen durch die Hygiene-Auflagen gleichzeitig neue Kosten hinzu. „Das war finanziell und personell ein riesen Aufwand für uns“, sagt Karsten Mrongowius, 3. Vorstand des Handballclubs (HC) Mannheim-Vogelstang. „Wir benötigten Desinfektionsmittel, Absperrbänder und zwei bis drei Betreuungspersonen mehr pro Training. Und das in einer Zeit, in der sich sowieso weniger Menschen ehrenamtlich engagieren.“

Ein weiteres Problem: „Handball ist in Deutschland nicht die Sportart Nummer eins“, so Mrongowius. „Schon jetzt geht die Zahl der Handballvereine ständig weiter zurück. Auch wir mussten bereits auf einige Spielgemeinschaften zurückgreifen.“ Sowohl der HC Mannheim-Vogelstang als auch der HC Mannheim-Neckarau bieten deshalb auch Sportgruppen in Schulen und Kindergärten an, um aktiv Nachwuchs zu suchen.

Bis wieder Handbälle in die Tornetze fliegen, dauert es noch. © Berno Nix

„In der Almenhofschule trainieren wir normalerweise einmal in der Woche mit Schülerinnen und Schülern der zweiten und dritten Klassen“, berichtet Harald Fischer, Vorstandsvorsitzender des HC Mannheim-Neckarau. In den bereits mehr als vier Monaten Lockdown fällt auch diese Nachwuchsarbeit weg. „Neue Mitglieder bekommen wir aktuell nicht“, so Fischer.

Im April rutschen einige Spielerinnen und Spieler altersbedingt in neue Mannschaften. Bleiben Neuanmeldungen dann weiterhin aus, könnte es für einige Jahrgänge schwierig werden, in der neuen Saison ein Team zu stellen. Derzeit bezeichnen beide Vereine ihre Mitgliederzahlen dennoch als „stabil“. Ein Mitgliederschwund sei „noch nicht“ festzustellen.

Trainer arbeiten ehrenamtlich

Und auch finanziell werden der HC Mannheim-Vogelstang und der HC Mannheim-Neckarau die Pandemie überstehen. Denn: „Die Kosten für die Miete der Sporthallen fallen weg“, sagt Fischer. „Und unsere Trainer arbeiten alle ehrenamtlich.“ So habe man durch die laufenden Mitgliedsbeiträge die Kosten für den Infektionsschutz auffangen können. „Wir kommen aktuell bei null raus“, bestätigt auch Mrongowius.

In der Zwangspause halten die Vereine den Kontakt zu ihren Mitgliedern über soziale Medien. „Wir geben den Kindern Kraft- und Ausdauerübungen auf und zeigen die Ausführungen über Videokonferenzen“, berichtet Fischer. Laut Mrongowius würden die Rückmeldungen der Spielerinnen und Spieler aber langsam einschlafen. „Wir stehen in der Schwebe“, sagt er.

Seit 8. März dürfen nach Angaben der Landesregierung bis zu 20 Kinder im Freien wieder kontaktfrei trainieren – vorausgesetzt die 7-Tage-Inzidenz liegt unter 100. Sowohl der HC Mannheim-Vogelstang als auch der HC Mannheim-Neckarau wollen in diesem Öffnungsschritt zunächst Lauftraining anbieten. Erst wenn die Inzidenz unter dem Wert 50 liegt, dürfen auch die Erwachsenen in Gruppen starten.