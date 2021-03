Mannheim. Egal ob Corona-Einschränkungen oder Abitur-Stress: Für Michael Trebis scheinen solche Hürden eher eine Herausforderung als eine Belastung. Am Höhepunkt seiner noch jungen Karriere wurde der 17-jährige Degenfechter aus Mannheim vor fast genau einem Jahr abrupt abgebremst, denn damals hatte der DM-Dritte der Junioren und Ranglistenzweite gerade seine EM-Premiere gefeiert und stand vor seinem Debüt bei der Kadetten-WM in den USA. Doch die wurde abgesagt – genauso wie alle Nachwuchs-Turniere in den nächsten zwölf Monaten.

Doch als seien Lockdown, Home-Schooling und massive Trainingsreduzierung spurlos an ihm vorübergegangen, feierte der Abiturient der Geschwister-Scholl-Schule bei den German Masters in Bonn eine sportliche Wiederauferstehung. Beim vom Deutschen Fechterbund (DFB) veranstalteten Wettbewerb für 21 ausgewählte Bundes- und Nachwuchskader-Mitglieder erreichte er nicht nur prompt das Finale der besten Acht, sondern wurde bei der Siegerehrung auch als bester Junior ausgezeichnet.

Auf den Degen spezialisiert Michael Trebis (Bild) wurde am 9. Dezember 2003 in Mannheim geboren, wohnt in Käfertal und besucht die 12. Klasse des Geschwister-Scholl-Gymnasiums. 2011 begann er beim Mannheimer Fechtclub und spezialisierte sich früh auf den Degen. Seit der Saison 2020/21 startet er für den Fechtverein Heidelberg. Trebis wird seit fünf Jahren vom ehemaligen Bundestrainer Martin Heidenreich trainiert, in Tauberbischofsheim zudem von Degen-Bundestrainer Mario Böttcher und Junioren-BT Joachim Braun. Trebis gehört dem Nachwuchsbundeskader (NK2) des Deutschen Fechterbundes an und hofft auf den Sprung in den NK1. Bisherige Erfolge: Finalist (8.) und bester Junior der German Masters 2021. EM-Teilnehmer 2020, WM-Quali 2020 (abgesagt). Zweimal Bronze bei DM Einzel und Team. sd (Bild: DFB)

Dabei schlug Trebis nicht nur alle Konkurrenten aus „seinem“ Nachwuchskader 2, sondern auch alle NK-1-Junioren und behauptete sich zudem im Kreise der Aktiven. „Ich hoffe, ich rücke jetzt auf“, sagt Trebis, der beste Chancen hat, einen der Plätze bei den Junioren im NK1 zu übernehmen. „Dann gehöre ich einem Bundeskader an, habe Vorteile an der Uni, komme in die Langzeitbetreuung des Olympiastützpunktes und in die Förderung durch die Deutsche Sporthilfe.“ Bisher sieht die finanzielle Unterstützung durch den Verband mau aus.

Doch das hielt den ehrgeizigen jungen Mann aus Käfertal („was ich mir in den Kopf gesetzt habe, will ich auch erreichen“) nie davon ab, mit Unterstützung seiner Eltern seiner Leidenschaft zielstrebig nachzugehen und auch das Home-Schooling zu seinem Vorteil zu nutzen. „Das liegt mir. Ich arbeite hochkonzentriert und fühle mich dabei sehr wohl. Mein Notenschnitt hat sich auf 1,3 verbessert“, ist er froh, dass für ihn wegen der Wahl der Leistungskurse Mathe, Bio und Chemie der Präsenzunterricht vor den Abi-Klausuren erst wieder Mitte März losging.

Athletiktraining zahlt sich aus

Auch sportlich ging es nach einer kurzen Lockdown-Flaute stetig aufwärts: „Ich trainiere mit meinem Physiotherapeut Mike Metz isoliert zweimal pro Woche Kraft und Athletik, habe meine Ernährung umgestellt und eine sehr definierte, funktionelle Muskulatur aufgebaut.“ Die Folge: Trebis hat – bei einer Körperlänge von 1,94 m – 14 Kilogramm abgenommen. „Ich staune, wie beweglich ich bin“, kann er nun die Vorteile seiner guten Reichweite mit Schnelligkeit kombinieren. Zu kurz kam in den vergangenen Monaten natürlich das Training Mann gegen Mann auf der Planche. „Ich mache aber zu Hause viel über Video-Chats, im Sommer habe ich im Freien trainiert und einmal pro Woche kann ich zur TSG Rohrbach.“ Wegen weiterer Fechtpraxis nahm er seit Ende Dezember bisher sechsmal die Gelegenheit wahr, sich freitags und samstags im Stützpunkt Tauberbischofsheim mit Top-Athleten aus dem Aktivenkreis zu messen. „Ich werde voll akzeptiert und kann mich an den anderen hochziehen. Dafür fahre ich mit dem Zug nach Würzburg, von dort werde ich mitgenommen.“ Übernachten kann er im Internat. Das alles kostet jedes Mal rund 100 Euro. „Doch ich habe das Glück, dass mein Verein die Hälfte übernimmt“, ist der beim Mannheimer Fechtclub groß gewordene Trebis in dieser Saison ganz zum MFC-Kooperationsverein FV Heidelberg gewechselt.

Umzug nach Würzburg geplant

Die Tage in Tauberbischofsheim und der persönliche Einsatz haben sich ausgezahlt. Bei den German Masters startete der Käfertaler zwar holprig ins Turnier, wurde aber mit jedem Gefecht besser und rettete sich über den Hoffnungslauf ins Finale der besten Acht – als einziger Nachwuchsfechter. Dort hatte er es gleich mit dem Ranglistenersten und späteren Sieger Lukas Bellmann (Leverkusen) zu tun, dem er lange Paroli bot und ihm relativ knapp mit 11:15 unterlag. „Mit dem Endergebnis bin ich zufrieden.“

Wie es sportlich weitergeht, ist noch offen. Eventuell gibt es im Mai ein großes Quali-Turnier für die Junioren. Doch wenn, dann findet es genau am Wochenende zwischen den Abitur-Prüfungen statt. „Es wäre hart, aber als Leistungssportler sind wir Stress gewohnt“, würde sich Trebis über einen weiteren Wettkampf freuen. International peilt er 2022 die EM und WM der Junioren an. Zuvor aber will er nach dem Abitur zusammen mit seiner Freundin nach Würzburg ziehen, dort Bio-Medizin studieren und dann ganz in Tauberbischofsheim trainieren.