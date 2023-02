Trauer um Krämer

Mannheim. Die deutsche Leichtathletik trauert um Philipp Krämer. Wie der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) und die MTG Mannheim am Freitag mitteilten, verstarb der langjährige Präsident des Badischen Leichtathletikverbandes und dessen Ehrenvorsitzender am Donnerstag nach langer schwerer Krankheit im Alter von 76 Jahren in Schönau/Odenwald. Noch im vergangenen Jahr wurde Krämer bei der EM in München mit dem Hanns-Braun-Preis des DLV für besondere Verdienste ausgezeichnet. Zwölf Jahre führte er den Badischen Verband, ehe beim Verbandstag 2022 Michael Schlicksupp das Amt übernahm.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Philipp war ein Visionär und ein Mensch, der sich für die Leichtathletik in höchstem Maß engagierte wie nur wenige und deshalb eine große Lücke hinterlässt. In der Stunde der Trauer wünsche ich zusammen mit dem DLV-Präsidium, den 20 Landesverbänden sowie dem DLV-Vorstand seiner Familie viel Kraft“, sagte DLV-Präsident Jürgen Kessing. Der Vorstandsvorsitzende Idriss Gonschinska sagte: „Ich hatte zu Philipp eine ganz besondere Beziehung. Er war für mich ein väterlicher Freund, umso mehr tut es weh zu wissen, dass er nun für immer gegangen ist.“

Die MTG Mannheim würdigte die vielen Verdienste Krämers ebenfalls, er habe den Badischen Leichtathletikverband vorangebracht und wesentlich mitgeprägt. „Mit Philipp verliert die MTG Mannheim einen Freund und hilfsbereiten Unterstützer, auf sein Wort konnte man sich verlassen“, sagte Rüdiger Harksen, Sportvorstand des Vereines. „Unser Mitgefühl gilt seiner Frau Lore und seiner Familie“. red