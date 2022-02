Trainingslager statt Rückrundenstart

Mannheim. Der VfL Kurpfalz Neckarau steigt nun doch erst im März in die Rückrunde der Fußball-Landesliga ein. Die für Sonntag geplante Heimbegegnung gegen den ASV Eppelheim ist kurzfristig auf Mittwoch, 9. März, 19.30 Uhr, verlegt worden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Grund dafür ist ein Trainingslager der Neckarauer vom 24. Februar bis zum 3. März in Antalya. Um erst nach dem Trainingslager in die restliche Rückrunde starten zu können, hatte der VfL Kurpfalz schon vor längerem eine Spielverlegung beantragt, vom Verband aber eine Absage bekommen. „Damals hieß es noch, es wäre wegen der ganzen pandemischen Situation nicht zu genehmigen“, erklärt Teamchef Lacky Paschaloglou. Deshalb seien die Offiziellen auch vom Rückrundenstart am Sonntag ausgegangen. Doch nun kam doch noch die überraschende Genehmigung des Verbands und auch das Grüne Licht der Eppelheimer. „Klar , dass die Mannschaft nun ins Trainingslager will. Wir haben damit schon super Erfahrungen gemacht“, sagt Paschaloglou. bol

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2