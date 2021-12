Trainer-Job für Tobias Seel keine Dauerlösung

Mannheim. Das nächste Nachbarschaftsduell hätte am Sonntag auf die Badenliga-Handballer der SG Heddesheim und des TV Friedrichsfeld gewartet. Aber nach der kurzfristigen Absage sämtlicher Amateur-Spiele in Baden-Württemberg am Freitagabend wird daraus nichts. Zum Start der Rückrunde wollten die Friedrichsfelder möglichst ihren Hinspielsieg (34:18) wiederholen, auch wenn der Interims-Spielertrainer Tobias Seel davor warnte, die SGH zu unterschätzen.

Tobias Seel hofft, dass bald wieder ein Vollzeit-Coach übernimmt. © Nix

„Heddesheim hat Potenzial. Einzig in der Breite sind sie nicht so gut aufgestellt, was ihnen mehrfach schon in der Schlussviertelstunde Punkte gekostet hat“, hat sich Seel die Ergebnisse der SGH noch einmal angeschaut und zudem war er am vergangenen Wochenende bei der Heddesheimer 25:28-Niederlage gegen Viernheim in der Halle: „Da hat man gesehen, dass man sich gegen diese Mannschaft extrem schwer tun kann, wenn man nicht zu 100 Prozent da ist.“ Erst in der Schlussphase setzte sich der haushohe Favorit durch, Heddesheim, musste weiter auf den nächsten Punktgewinn warten und steht mit 2:12 Zählern auf dem vorletzten Rang. „Dennoch war das noch einmal eine Warnung für uns“, unterstreicht der Spielertrainer, der auf seine Bestbesetzung hätte zurückgreifen können: „Gerade auswärts ist das eine ganz schwere Aufgabe.“

SGH-Coach Mario Donat sah die Friedrichsfelder in der Favoritenrolle, seine Mannschaft aber insgesamt auf einem guten Weg. „Wir sind auf jeden Fall besser drauf, als noch zum Saisonstart“, ist er überzeugt und hoffte auf ein enges Spiel. Klar ist ihm aber auch gewesen: „Der TVF ist uns in Sachen Erfahrung weit voraus. Wir befinden uns im Umbruch und unsere jungen Spieler brauchen einfach Zeit“, so Donat.

Unterdessen läuft bei den Friedrichsfeldern nach wie vor die Suche nach einer Nachfolgelösung für den vor wenigen Wochen zurückgetretenen Marco Dubois. Tobias Seel will den Job als Spielertrainer „definitiv nicht weitermachen“, wie er betont. „Für mich lässt sich das so nicht bewältigen. Wenn ich den Trainerposten übernehmen wollte, dann müsste ich als Spieler aufhören. Aber das möchte ich noch nicht“, ist Seel froh, wenn möglichst bald ein neuer Coach an Bord sein wird. Ob er dann wieder als spielender Co-Trainer, wie unter Dubois, oder nur als Spieler wirken wird, ist für ihn nebensächlich: „Ich würde mich auch ohne offiziellen Posten einbringen“, gibt er seine langjährige, höherklassige Erfahrung gerne an die jungen Spieler im Kader weiter. Dass es in Friedrichsfeld in dieser Runde so gut läuft, das ist für ihn das Resultat kontinuierlicher Arbeit unter Marco Dubois, „der hier einen ganz tollen Job gemacht hat“, so Seel. Mit 9:5 Punkten ist der TVF im Soll, wenngleich der Interims-Spielertrainer die Latte gerne noch etwas höher legt: „Wir hätten durchaus zwei, drei Punkte mehr holen können.“

Kurzfristig abgesagt wurde bereits zuvor das Auswärtsspiel des TSV Amicitia Viernheim gegen den TV Eppelheim, da beim TVE ein Corona-Verdachtsfall besteht. me